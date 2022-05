Una famiglia di gabbiani conquista i visitatori della Terrazza Caffarelli

La Terrazza Caffarelli è uno dei luoghi più affascinanti di Roma. Situata sopra i Musei Capitolini, a ridosso del Campidoglio, questo splendido balcone che sorge nell’omonimo palazzo permette ai visitatori di godere, da un punto di vista privilegiato, delle bellezze di Roma.



Dall’altare della Patria sino alla Cupola di San Pietro, chi si ritrova sulla Terrazza Caffarelli per un pranzo o un aperitivo ha solo l’imbarazzo della scelta sulle bellezze da vedere e fotografare. Rimane quindi difficile credere che sono bastati due gabbiani e la loro piccola famiglia a diventare i protagonisti delle foto di turisti, scolaresche ed ospiti dell’adiacente caffetteria.



Proprio a ridosso del balcone, in cima all'entrata di Villa della Rovere, ha infatti deciso di nidificare una famiglia di gabbiani, due adulti e tre piccoli. Una scelta quanto mai avveduta. Non solo la vista è magnifica e si gode di grande tranquillità. Il vero bonus per questi volatili è il cibo donato dalle persone lì presenti visto che il nido si trova a pochi centimetri dalla famosa terrazza.



Turisti ed avventori sono letteralmente pazzi per questa famiglia. Nel giro di pochi minuti vengono scattate decine e decine di foto per immortalare questi gabbiani che, in altre situazioni, verrebbero invece apostrofati in malo modo. La situazione è talmente tenera che anche la cupola di San Pietro deve cedere la scena ai tre cuccioli di gabbiani che si affannano senza sosta nel richiamare l’attenzione soprattutto della mamma, sempre alla ricerca di pizzette o tramezzini donati da chi sta consumando un aperitivo.



Questi animali, insomma, hanno trovato il luogo ed il lavoro perfetti. Basta loro mettersi in posa per qualche foto ed avere cibo gratis e senza fatica mentre, dall’alto, dominano la Capitale guardando, anche con un pizzico di pietà, i loro simili affannarsi in volo alla ricerca di qualcosa da mangiare.