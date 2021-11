A Prati gli ambulanti restano dove sono: il Consiglio di Stato accoglie l’appello della categoria

I 16 banchi di Piazza Cola di Rienzo, via Giulio Cesare e zone limitrofe non saranno spostati verso la Metro Cipro e il Mercato di Piazza dell'Unità come imposto per mesi dall’ex Giunta Raggi