La staffetta della memoria in occasione degli 80 anni dal rastrellamento del Ghetto

Domenica 15 ottobre 2023 alle ore 15:00 in occasione degli 80 anni del Rastrellamento del Ghetto di Roma nel municipio I si terrà la staffetta della memoria 2023.

L’evento consiste nel percorrere in bici un percorso lungo i luoghi significativi della memoria storica per promuovere conoscenza e consapevolezza di quanto accaduto e l’importanza della Resistenza Antifascista.

Queste le tappe del percorso con partenza da Ponte Settimia Spizzichino con arrivo a largo XVI Ottobre: via del Gazometro, via del Porto Fluviale, via di Riva Ostiense, Ponte della Scienza, Lungotevere di Pietra Papa, viale Marconi, via Quirino Majorana, piazza Donna Olimpia, Villa Pamphilj, piazza R. Pilo, via Dandolo, via Mameli, piazza Sonnino.

La sera alle ore 19:00 a largo XVI Ottobre 1943 saranno proiettati i video dei progetti “Il civico giusto” preparati dagli studenti delle scuole del territorio.