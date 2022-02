Skate park con vista Colosseo, Gualtieri annuncia la riqualificazione: “Riapre entro maggio”

Lo skate park con affaccio sul Colosseo verrà riqualificato. A dichiarare l’intenzione di ripristinare lo spazio è stato il sindaco Gualtieri, dopo un sopralluogo effettuato insieme all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, alla presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi ed a Walter Tocci, che per il Campidoglio deve redigere un piano di pedonalizzazione dei vicini Fori.

L'annuncio del sindaco

"Siamo passati attraverso rioni importanti che vanno riqualificati ed abbiamo inoltre raccolto alcune idee dei cittadini" ha commentato il sindaco a margine del sopralluogo del 25 febbraio durante il quale ha visitato anche il rione Esquilino. "Abbiamo lanciato alcuni interventi - ha aggiunto Gualtieri - lo skate park al Colle Oppio che ora è chiuso, ad esempio, riaprirà entro maggio".

Un impianto inaugurato nel 2021

Oggi lo spazio versa in condizioni deprecabili. La copertura delle rampe è stata rimossa ed anche le sottostanti assi di legno sono state divelte. Lo skate park, realizzato con i fondi del Coni ed inaugurato nel 2021, nel giro di pochi mesi è diventato inutilizzabile. Le transenne che lo circondano sono state facilmente aggirate e l’impianto, che trovandosi nel parco di Colle Oppio gode di una vista unica, si è trasformato in un luogo di bivacchi.

I riflettori accesi dal municipio

Della riqualificazione dello skate park si era interessato anche il municipio che, meno di un mese fa, aveva affrontato la questione in una specifica seduta di commissione trasparenza. Il riaccendersi dei riflettori sull’impianto, uno dei pochi spazi pubblici destinati alla pratica sportiva nel centro cittadino, è stato utile.

Come sarà il nuovo skate park

Il 2 aprile infatti, è stato comunicato a margine del sopralluogo del sindaco, si apriranno i cantieri per la manutenzione straordinaria della pista. Le rampe di legno, oggi impropriamente utilizzate come panchine dagli adolescenti che frequentano l’area, saranno rifatte interamente in calcestruzzo. Un materiale a prova di vandalo che dovrebbe garantire, nel tempo, una migliore tenuta. Entro maggio, come annunciato dal Sindaco, l’impianto tornerà a disposizione degli appassionati dello skateboard.