Skate park con vista Colosseo: ad un anno dall'inaugurazione è già da ricostruire

Le rampe sono inutilizzate, le transenne abbattute e sulla pavimentazione abbondano i frammenti delle bottiglie di vetro. Lo scenario che caratterizza lo skate park di Colle Oppio è fortemente degradato. A dispetto dell’area in cui è stato realizzato, con affaccio sul Colosseo, e del tempo che è trascorso dalla sua inaugurazione.

In funzione per pochi mesi

La presenza dello skate park, nell’area della cosiddetta “polveriera”, è piuttosto recente. E’ stato realizzato, insieme ad un campo da basket, con i fondi messi a disposizione dal Coni per realizzare una serie di playground in città. Aperto al pubblico ad inizio del 2021, è stato in funzione soltanto per pochi mesi. Continua ad essere frequentato, non però dagli sportivi per cui era stato costruito. Le rampe si sono trasformate in panchine dove, anche di mattina, si danno appuntamento degli adoloscenti.

L'attenzione del municipio

Sul destino dell’impianto, a fine gennaio si è interressata anche la commissione trasparenza del municipio I perché, come ha ricordato il suo presidente Stefano Tozzi (FdI) “quello è uno dei pochi poli sportivi presenti nel territorio”. La struttura, la cui gestione è del dipartimento ambiente, è stata transennata a seguito di un sinistro avvenuto nell’aprile del 2021, di cui è rimasto vittima un minore, è stato spiegato durante la commissione. Le barriere perònon hanno impedito che lo spazio continuasse ad essere vissuto e, contestualmente vandalizzato.

Vandalizzate le rampe di legno

Per l’area, nel 2021, era stato predisposto anche un progetto di manutenzione a cura del dipartimento ambiente. Un progetto che però, per stessa ammissione della referente dipartimentale, “è già diventato insufficiente, per i costanti danneggiamenti a cui è stato sottoposto”. E d'altra parte, è stato sottolineato, il materiale con cui le rampe sono state realizzate, in legno anziché in cemento, ha favorito l’azione dei vandali. Di fatto, ormai, l'impianto è inutilizzabile.

Le ipotesi di riqualificazione

Cosa fare per riportare il decoro nell’area? Il municipio sta riflettendo sull’ipotesi di installare delle telecamere di videosorveglianza. Altra proposta, condivisa dalla gran parte dei consiglieri e caldeggiata anche dal dipartimento ambiente, è quella che punta ad individuare delle realtà interessate alla gestione dello spazio. Dovrebbero essere individuate, è stato ribadito durante la commissione municipale, prima di mettere a punto un nuovo piano di manutenzione dello skate park. Si tratta comunque scelta da compiere in fretta perché quell’impianto, con affaccio sul Colosseo, versa davvero in condizioni disastrose.