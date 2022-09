Salvini bacia Giorgia Meloni: censurato il murale di TvBoy

"Odi et Amo" è il nome dell'ultima opera romana dello stret artist TvBoy. Il murale dell'artista è una provocazione alla politica, al centrodestra e del suo amore di convenienza in vista delle prossime elezione del 25 settembre.

L'opera

L'opera "Odi et Amo", in via del Collegio Capranica non distante da Montecitorio, di TvBoy ha come tema il centrodestra e ritrae un bacio fra Matteo Salvini leader della Lega e Gorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia, con entrambi che nascondono un'arma, un coltello. Da una finestrella guarda la scena, sorridendo Silvio Berlusconi di Forza Italia. Sullo sfondo un palloncino tricolore. L'artsta ha pubblicato la sua opera sui social aggiungendo al post questa didascalia: "Ti amo poi ti odio poi ti amo poi ti odio poi ti amo…Odi et Amo Roma, Collegio Capranica".

La censura

L'opera è stata presto però cancellata. Alle 12:45 al seguito di una chiamata anonima, è intervenuta con Ama e decoro urbano ha rimosso il murale. "Arriva la censura" posta l'artista che poi filma la cancellazione del murale aggiungendo: "Questa volta la censura invece che sotto forma di AMA è arrivata sotto forma di un povero immigrato che ha dovuto fare il lavoro sporco di rimuovere l’opera con un secchio d’acqua e un cacciavite. Salvini, Meloni e Berlusconi dategli almeno il permesso di soggiorno!"