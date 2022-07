Ristoratore offre cena all'ambulante con bambino piccolo: "Era mezzanotte e non avevano cenato"

Ha visto una donna in difficoltà, l’ha accolta nel suo locale e le ha dato da mangiare. A lei ed al bambino che portava sulle spalle. E’ successo a Roma e Daniele, titolare dell’attività Mater Pantheon, per quel gesto è stato investito da un’inattesa popolarità.

La vicenda

“Non ho fatto niente di particolare, non è una pagina del libro cuore – si schermisce – francamente sono basito dell’attenzione che stiamo ricevendo”. La vicenda è presto raccontata. “L’episodio risale allo scorso fine settimana, era circa mezzanotte o mezzanotte e mezza. Ho visto questa signora che vende braccialetti e collanine che aveva avvicinato un cliente che non sembrava interessato. A quel punto le ho chiesto di entrare e mi è sembrato normale domandarle, visto l’ora, se lei ed il bambino avessero mangiato. Poiché non l’avevano fatto, ho offerto loro qualcosa da mangiare e da bere”.

La solidarietà diventata virale

La scena è stata notata da un cliente, Antonio Russo, che l’ha immortalata con uno scatto fotografico e poi pubblicata su facebook. “Io ho ricevuto da amici l’immagine con la signora che, tra l’altro, vedo spesso qua intorno con il bambino a cui ho sempre dato una bottiglietta d’acqua, perché fa caldo e mi sembra il minimo” ha ribadito Daniele, sentito da Romatoday “dopo quel post stiamo ricevendo tante telefonate, che mi lasciano davvero sorpreso, senza parole”.

Un gesto di umanità

La notizia è stata rilanciata anche dall’associazione MamAfrica, la onlus fondata dall’ex professore di scienze politiche Enzo Liguoro, che opera con progetti umanitari in Togo. “Una Signora, venditrice ambulante, con il bambino sulle spalle, nonostante l'ora, è ancora in giro cercare di vendere gli oggetti che ha in mano. E sicuramente lo fa per estrema necessità – ha ricordato l’associazione - Il proprietario del ristorante, con un'accoglienza che non si dedica neanche al miglior turista, la invita ad entrare e offre da mangiare e da bere a lei e al bambino. Nulla di straordinario. Solo gesti di umanità che insegnano tanto”.