Edicole chiuse, il piano rimozioni funziona: addio ad un altro box

Addio ad un’altra edicola. Questa volta, a lasciare il suolo pubblico, è stato un box che era presente in via Oslavia, nel quartiere della Vittoria.

Il municipio I mantiene fede quindi al piano di rimozioni che era stato avviato il 26 ottobre, con la rimozione di un chiosco in via dell’Amba Aradam. L’obiettivo dell’amministrazione di prossimità è di liberare le strade da un manufatto commerciale, inutilizzato, a settimana.

Un'edicola chiusa da due mesi

Nel caso dell’Esquilino, l’edicola era inutilizzata da anni. Diversa invece è la storia di quella che ha dovuto lasciare via Oslavia. In quest’ultimo caso, ha spiegato l’assessore al commercio Jacopo Scatà, “alla persona che aveva la concessione era stato chiesto più volte d’intervenire per risolvere il problema della sua edicola. Non era conforme al codice della strada, perché situata all’angolo, ed inoltre non lasciava spazio ai pedoni”.

Le modifiche richiesta “per ottimizzare” il posizionamento del box non sono però state eseguite. “Un paio di mesi fa è scaduta la licenza ed è pertanto stata perfezionata la decadenza, che si è risolta con la rimozione odierna” ha fatto sapere Scatà. Rimozione che arriva una settimana esatta dopo quella messa a segno in via dell’Amba Aradam ed nella passeggiata di Ripetta, in quel caso per togliere alcuni pedane ormai abbandonate.

I prossimi step del piano rimozioni

“Stiamo continuando ad effettuare i nostri sopralluoghi, concentrati anche nelle zone più centrali del territorio – ha spiegato l’assessore al commercio – e proseguiremo con questo tipo d’interventi, che non riguardano solo chioschi o edicole di giornali. Abbiamo verificato infatti delle condizioni simili anche in strutture che erano adibite alla vendita di piante e fiori”. Le operazioni finalizzate a restituire spazi pubblici e decoro sono quindi destinate a proseguire. E, com’era stato annunciato a fine ottobre, riguardano anche pedane e dehors.