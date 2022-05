Caos rifiuti nel centro di Roma. Scatta la nuova raccolta (con divieto di tenere l'umido fuori dai locali)

Un passaggio pomeridiano degli operatori Ama nelle vie ad alta concentrazione di bar e ristoranti, con il divieto assoluto di esporre l'umido fuori dai locali, e una task force di pulizia nelle zone di movida. Trastevere in testa. Così l'azienda pubblica di igiene urbana corre ai ripari nel centro storico della città per rispondere alle tante denunce arrivate da residenti e comitati di quartiere che lamentano strade sporche e sacchetti di immondizia abbandonati sui marciapiedi, al punto da essere scesi in piazza per una protesta sotto il Campidoglio.

Nuova raccolta per le und del centro

Il primo intervento messo a punto tocca le cosiddette "utenze non domestiche" (und, in gergo tecnico). Per scongiurare l'accumulo di rifiuti fuori dai ristoranti l'azienda ha fissato un passaggio aggiuntivo pomeridiano oltre a quello ordinario nella fascia serale. Alle ore 16, per gli esercizi di somministrazione che sono aperti anche a pranzo, passeranno gli operatori per il ritiro della frazione organica.

È vietato, in questa fascia oraria, lasciare i sacchetti fuori dall'esercizio nell'attesa che passino i netturbini, come precisato nella brochure fatta circolare tra i ristoratori. Si parte con i nuovi orari da lunedì 30 maggio nelle aree di piazza Navona, campo de' Fiori e il Pantheon, a coprire circa un centinaio di utenze.

La task force su Trastevere

Nel fine settimana inoltre verrà potenziato il servizio nel rione Trastevere con presidi e servizi di raccolta e pulizia in tutte le vie e piazze storiche. Da piazza Belli a piazza Sonnino, da piazza Trilussa a piazza Santa Maria in Trastevere, da viale Trastevere a via San Francesco a Ripa, oltre all'area del Gianicolo. Tra mezzanotte e le sei del mattino, i netturbini saranno in strada per lo svuotamento dei secchioni, e lo spazzamento dei punti sensibili. Sono interessate da un incremento di passaggi per la pulizia dei marciapiedi specie intorno ai cassonetti anche le zone di Prati, Della Vittoria, Trionfale, Clodio, e il quartiere San Lorenzo.

Gli itinerari di pulizia "protetti"

Sempre in I municipio, al capitolo decoro urbano, sono partiti da Testaccio gli itinerari di pulizia "protetti". Un'auto della polizia locale a entrare e una a uscire per bloccare l'accesso ai cittadini, in orario serale, e un mezzo Ama dotato di spazzatrice e lance a pressione che con getti d'acqua dall'alto riesce a tirare a lucido i marciapiedi liberandoli dalla sporcizia. Se poi qualche abitante ha l'auto posteggiata può farlo presente ai vigili urbani, che permettono comunque l'uscita fermando momentaneamente i camion Ama. Un nuovo modello di pulizia delle strade che evita ai cittadini di dover spostare altrove le auto.