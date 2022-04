Le immagini dei cestini stracolmi di rifiuti nel centro di Roma

Sacchetti di rifiuti stanno invadendo le strade del centro storico. Circondano i cassonetti, nelle postazioni destinate alla raccolta differenziata. E debordano dai cestini metallici che sono sistemati nei luoghi più frequentati dai turisti.

La vetrina per i turisti

“La situazione rifiuti a Roma è sempre più catastrofica: assistere a tutto questo osceno degrado nella Capitale d'Italia è inconcepibile” ha commentato il consigliere pentastellato Daniele Diaco. “Oggi, mentre termina lo stato di emergenza della pandemia e cominciano a tornare i primi turisti” Roma si presenta sporca “sotto un manto di immondizia”. Una pessima “vetrina per i turisti che cominciano a tornare”. Una situazione che è ben documentata dalle immagini inviate dal consigliere della Lega Fabrizio Santori.

Cestini stracolmi

Non sono in effetti risparmiati neppure i monumenti. Desta stupore la quantità di immondizia lasciata in piazza della Rotonda, difronte all’ingresso del Pantheon. I pochi cestini di metallo presenti, che l’attuale amministrazione ha dichiarato di voler rimuovere, non sono lontanamente in grado di contenere i rifiuti che vi vengono lasciati. E verrebbe da domandarsi anche dove sono gli “spazzini” che, ha puntualmente ricordato Diaco, erano stati “promessi in campagna elettorale”.