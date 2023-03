Anticipato l'appuntamento di raccolta dei rifiuti ingombranti nei municipio I: tutte le informazioni

Viene anticipato a domenica 12 marzo 2023 causa Maratona di Roma e derby Lazio-Roma, l’appuntamento con “Ama il tuo Quartiere – giornate del Riciclo” nel municipio I.

Un cambio di programma per la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio inizialmente prevista per domenica 19 marzo ma anticipata di una settimana vista la concomitanza con alcuni eventi sportivi che interesseranno la Capitale.

Domenica 12 marzo dunque dalle ore 08:00 saranno a disposizione dei cittadini del municipio I, oltre i centri di raccolta fissi, anche tre eco-stazioni mobili temporanee che si troveranno presso piazza del Tempio di Diana (area parcheggio), via delle Terme di Traiano/ fronte viale Fortunato Mizzi e piazzale Clodio/largo Livatino. In quest’ultimo punto sarà presente un Centro di Raccolta Mobile presso cui saranno conferibili anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di vernici e solventi. Sempre lì si potranno portare vecchie biciclette o parti di esse ai volontari dell’Associazione Ciclonauti, una delle varie realtà del terzo settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati e con le quali AMA ha siglato specifici protocolli di intesa.

I cittadini presso tutti i siti potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).