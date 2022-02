Via di San Gregorio, ignorate le richieste della Soprintendenza: i pini tagliati non sono stati sostituiti

Mancano almeno sette pini in via di San Gregorio. E’ facile verificarne l’assenza. Basta contare gli spazi vuoti lasciati nelle “tazze alberate”, le porzioni di marciapiede destinate ad ospitare le essenze arboree. Sono delimitate da un ciglio in travertino al cui interno, nel migliore dei casi, sta crescendo solo l'erba.

I pini tagliati nel 2020

Eppure alla fine del 2020 aveva suscitato molto clamore il taglio di alcuni esemplari di Pinus pinea, in una delle aree archeologiche più prestigiose della città. Su quegli abbattimenti aveva provato a far luce l’associazione ecologista “Gruppo d’intervento giuridico”, promuovendo una serie d'iniziative tra cui un accesso agli atti. Alla richiesta di informazioni avanzata dalla onlus aveva risposto la Soprintendenza speciale di Roma spiegando di“non aver ricevuto alcuna istanza di autorizzazione in merito ai tagli”.

Un taglio dettato da motivi di sicurezza

L’operazione infatti, come successivamente chiarito dall’assessorato al verde del Campidoglio, era stata motivata dal fatto che, alcune “perizie tecniche”, avevano “rilevato la pericolosità delle piante e dell’incolumità pubblica”. Motivo per cui, “non potendo aspettare l'iter autorizzativo da parte della Soprintendenza speciale”, il dipartimento ambiente aveva invitato i propri giardinieri “ad agire d’urgenza per ridurre al minimo il rischio”.

Le auspicate sostituzioni

Ma quelli abbattuti erano pini piantati negli anni Trenta”,messi a dimora lì per creare una “quinta scenografica” con una precisa finalità. Quel filare aveva il compito di arricchiere “la qualità estetica dei nuovi viali”. E pertanto “per mantenere questo assetto storico” la Soprintendenza aveva auspicato la pianificazione di “necessarie ed obbligate sostituzioni”.

Un filare da ripristinare

Va detto che i sette pini che mancano sullo storico filare, non sono tutti stati tagliati nel 2020. Ci sono degli abbattimenti precedenti a cui, evidentemente, non sono corrisposte le conseguenti sostituzioni. Su via di San Gregorio si contano infatti giusto un paio di giovani esemplari, frutto di precedenti interventi. Resta quindi il problema di non aver ripristinato “la quinta scenografica” con nuovi pini. E la stagione per metterli a dimora, arrivati a questo punto, comincia a volgere a conclusione.