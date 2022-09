Via Volturno, la pedonalizzazione approda in Campidoglio: “Non impatterà sui residenti”

Pedonalizzare via Volturno. Nella strada che collega la stazione Termini con il ministero dell’economia e della finanza, nel futuro, non ci sarà più spazio per le auto. E’ questa infatti la proposta che è stata presentata in Aula Giulio Cesare dal Movimento 5 stelle.

Un progetto nato dal basso

L’iniziativa è già stata approvata dal municipio I. La proposta che,nel caso dell’istituzione locale era stata presentata dal consigliere Niccolò Camponi del gruppo democratico, aveva trovato il sostegno dell’opposizione pentastellata. Perché, aveva spiegato in quell’occasione il consigliere Sartini, quello era “un progetto nato dal basso, grazie all’impegno dei cittadini del rione Castro Pretorio che hanno voluto, con determinazione, che le istituzioni ponessero la loro attenzione su un’area da troppo tempo trascurata”.

Un quadrante senza auto

Via Volturno è un’arteria di collegamento su cui insistono attività ricettive, minimarket e negozi di souvenir. Nel quadrante non è però la sola strada che l’amministrazione valuta di pedonalizzare. Lì vicino c’è anche via Cernaia che potrebbe essere interdetta alle auto, secondo un progetto che ha già incassato gli apprezzamenti del municipio ed in quel caso anche del ministro Franceschini. Si prospetta quindi l’ipotesi di un intero quadrante off limits per i veicoli privati. Anche se, su via Volturno, questo non dovrebbe produrre grandi stravolgimenti, visto che oggi c’è una sola corsia che è riservata alle auto.

“Questa mozione raccoglie le istanze dei residenti e mira a proporre un progetto che, oltre a creare un nuovo spazio pedonale, fruibile in sicurezza per chi si muove a piedi, sarà anche occasione di riqualificazione e di miglioramento del decoro” ha spiegato Linda Meleo, la capogruppo pentastellata in Campidoglio "peraltro questa misura non impatterebbe sulle abitudini dei residenti, considerati i pochi parcheggi presenti” mentre finirebbe con “avvantaggiare anche le diverse sedi istituzionali presenti nell’area".

A rendere ancor più appetibile il progetto su cui i pentastellati in Campidoglio proveranno, al pari di quanto fatto in municipio, ad impegnare la giunta, c’è anche “un’ampia area verde da poco riaperta e resa fruibile alla cittadinanza”: il parco delle Finanze. Ad ogni modo “qualora la mozione trovasse consenso – ha sottolineato Meleo – sarà necessario verificare e realizzare un piano per la modifica dei flussi di trasporto, in particolare di quello pubblico”.