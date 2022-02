Parco di San Sebastiano, al via la riqualificazione: si parte dall’ex scuola

Si parte dalla bonifica e dal ripristino di un edificio dell’ex istituto scolastico. Ma non è l’unico intervento che, l’amministrazione, ha previsto di mettere in cantiere per il parco San Sebastiano.

La riqualificazione complessiva

Sull’area verde, che si estende per circa 6 ettari e mezzo tra le Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio, il Campidoglio ha deciso di avviare un’opera di riqualificazione complessiva. L’operazione è contemplata in una delibera che la giunta Gualtieri aveva firmato a metà dicembre. Con quel provvedimento si dava il via libera ad una serie di “studi di fattibilità tecnico economica”, dal valore complessivo di quasi 25 milioni, tra i quali appunto quello destinato al polmone verde del municipio I.

I lavori di bonifica

L’importo stanziato per l’edificio da bonificare e ripristinare supera di poco i 130mila euro ed è già stata individuata la ditta incaricata ad effettuare l’intervento. Prende così il via l’atteso rilancio del parco che ospita, dal 1933, la scuola dei Giardinieri di Roma. La creazione dell’area verde, invece, risale a qualche anno prima.

Il parco di San Sebastiano

Il parco di San Sebastiano fu progettato nel 1925 da Raffaele de Vico. Al celebre architetto si deve, oltre all’intuizione di seguire l’andamento scosceso del terreno, anche l’idea di integrare l’area verde con pini, cipressi, allori e lecci. La ricchezza arborea del parco è tale che, nel secolo scorso, venne anche utilizzato come colonia elioterapica. Oggi invece al suo interno restano due scuole materne i cui alunni continuano a beneficiare d’un invidiabile patrimonio forestale.