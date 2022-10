Parco del Colle Oppio, panchine rimosse dal viale: sono accatastate ed inutilizzabili

E’ diventato complicato sedersi per godere del paesaggio che la collina di Colle Oppio consente di ammirare. Da oltre un mese infatti, nel relativo parco, sono state rimosse le panchine.

Le panchine accatastate

La questione è stata affrontata anche in una commissione trasparenza, convocata in municipio I, per comprendere le ragioni di tale scelte. Le panchine infatti, non sono sparite. Semplicemente sono state rimosse dal viale per essere accatastate, sotto il classico “pollaio” arancione, sulle aiuole che lo fiancheggiano. Una situazione di cui, il presidente della commissione municipale, Stefano Tozzi, ha chiesto conto al dipartimento Ambiente.

Una misteriosa rimozione

L’intervento dei tecnici comunali, non ha consentito di dirimere la questione. Un’ipotesi avanzata dai referenti del dipartimento capitolino, è che la rimozione sia legata ad “una richiesta ricevuta dal gabinetto del sindaco, il 16 agosto, in cui si chiedeva di asfaltare circa 200 metri del viale in questione – si legge nel verbale di commissione, per la manifestazione dello Skyroll, evento di sci di fondo, per una competizione che avrebbe dovuto esserci il 18 settembre”. Competizione che però non si svolta perché, il 30 agosto, è arrivato il parere negativo della Sovrintendenza. Ma, è stato aggiunto, “una specifica richiesta di rimozione delle panchine non è mai arrivata”.

Un altro tecnico dello stesso dipartimento capitolino ha invece dichiarato, com’è riscontrabile sempre nel verbale di commissione, che la rimozione delle panchine “è comunque precedente al parere contrario della Sovrintendenza, e quindi del 30 agosto”. Il giallo dello spostamento di questa panchine, quindi, non è stato risolto. Anche se è chiaro, a questo punto, che siano state rimosse da oltre un mese e mezzo.

L'appello a riposizionare le panchine

“Il Gabinetto del Sindaco e l'Assessorato all'Ambiente continuano a essere sordi ai tanti appelli e alle tante lamentele dei cittadini e ricoprono di ridicolo l’Amministrazione Capitolina perché a tutt'oggi non hanno provveduto a ripristinare le panchine dove dovrebbero stare” hanno commentato Andrea De Priamo e Stefano Tozzi, consiglieri di Fratelli d’Italia rispettivamente di Roma Capitale e del municipio I.

In assenza d’interventi da parte dell’amministrazione, alcuni cittadini hanno preso l’iniziativa. “Ho effettuato un nuovo sopralluogo nel pomeriggio del 19 ottobre ed ho visto che, alcune panchine sono ancora accatastate mentre altre sono state sistemate sul prato, immagino dagli stessi residenti. Ovviamente non è quello il loro posto – ha commentato Tozzi – perché dovrebbero essere bullonate sull’asfalto del viale”. Altrimenti c’è anche il rischio che, dopo essere state rese inutilizzabili per misteriose ragioni, possano anche finire con l’essere rimosse, ma questa volta definitivamente da qualche malintenzionato.