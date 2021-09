Municipio I, l’iniziativa per tutelare l’ambiente: “Se Ami la Terra, i mozziconi non li abbandoni”

“Se ami la Terra, i mozziconi non li abbandoni”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Osservatorio Verso Rifiuti Zero del Municipio I che si svolgerà nel centro città giovedì 16 settembre. Nella stessa occasione, per rafforzare il messaggio di tutela ambientale, verranno distribuiti posaceneri tascabili.

L’Osservatorio Verso Rifiuti Zero del Municipio Roma I Centro è stato formalmente istituito dal Consiglio del Primo Municipio nel 2017, con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina 129/2014, che ne prevede l'istituzione presso ciascun Municipio. Ne fanno parte Sabrina Alfonsi, minisindaca, l’assessore all’ambiente Anna Vincenzoni, un rappresentante di Ama, 8 membri esponenti delle associazioni dei cittadini, i componenti della Commissione Ambiente del Municipio, espressione della maggioranza e dell'opposizione. L'obiettivo dell’Osservatorio è "Rifiuti Zero" attraverso una sostanziosa riduzione della produzione di rifiuti pro/capite, col principio innovativo della partecipazione dei cittadini.

Quattro gli appuntamenti di giovedì 16 settembre per l'ultimo appuntamento della campagna di sensibilizzazione ‘Se ami la Terra, i mozziconi non li abbandoni’, giornata contro l’abbandono a terra e nel Tevere dei prodotti da fumo. "Una cattiva pratica che non solo attiene al decoro pubblico, ma che è fonte d’inquinamento e ha serie ripercussioni sull’ambiente e sulla salute dell’uomo" hanno commentato dall'Osservatorio. L’evento conclusivo inizia in mattinata: alle ore 10.00 in Piazza S. Cosimato, davanti al mercato; alle ore 12.30 in Piazza Campo de Fiori 22, davanti al Forno Campo de’ Fiori; alle ore 16.00 in Piazza Vittorio, con GEA – ODV e Piazza Vittorio APS.