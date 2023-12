Il municipio I lancia l'operazione "Strade sicure per le donne"

Il municipio I di Roma dà il via all'operazione "strade sicure per le donne" garantendo una maggiore sicurezza per le cittadine e turiste in giro per le zone del territorio del Centro.

Il progette è stato reso possibile grazie all'accordo sottoscritto fra il Comune di Roma e Acea Spa che prevede un investimento di 65 milioni di euro per potenziare la rete di illuminazione della città.

"Strade sicure per le donne" potenzierà l'illuminazione in alcuni punti critici dell'area del primo municipio permettendo alle ragazze, donne ma allo stesso tempo anche agli uomini di non trovarsi in situazioni di pericolo dovute all'assenza o scarsa presenza di luce.

Lorenza Bonaccorsi presidente del municipio I dichiara: "L'amministrazione aveva approvato una memoria di giunta il 4 novembre 2022 lanciando proprio l'operazione 'strade sicure per le donne. L'intesa con Acea potrà dare seguito al protocollo sottoscritto allora con l'ass. Ornella Segnalini per potenziare l'illuminazione pubblica in alcuni punti critici di Roma Capitale e consentire a tutte le donne e le ragazze ma anche a tutti i cittadini di non trovarsi in situazioni di pericolo dovute alla scarsa o assente illuminazione".