Nasce 'Osservatorio Roma', l'idea dei giovani di FdI per rilanciare la città

“Roma merita una riscossa che passi dai cittadini di nascita e d'adozione, finalmente padroni del proprio destino e in grado di incidere nella politica territoriale, laddove gli amministratori appaiono distanti e disinteressati”. Con queste parole, Flaminia Pace - responsabile di Gioventù Nazionale Pinciano annuncia la fondazione di ‘Osservatorio Roma’ che ha l’obiettivo di studiare i problemi della città e portare soluzioni. Con lei anche Simone Pelosi, dirigente romano di Fratelli d'Italia.

‘Osservatorio Roma’ si avvarrà di attività di studio, sondaggi e incontri sull’intero territorio cittadino per sondare gli umori degli abitanti e concepire soluzioni. “Indagheremo per migliorare la vita dei romani e per capire il loro rapporto rispetto a problematiche importanti, come quella dei rifiuti” ha detto Pace. “È un progetto ambizioso che, tramite iniziative, studi e ricerche, vuole destare la politica romana da un sonno a nostro parere troppo lungo, che rischia di portare la Capitale ancora di più in una situazione irreversibile” hanno detto i due promotori.

L’obiettivo dei giovani è quello di coinvolgere nel progetto più realtà possibili, dall’università ai comitati di quartiere. “Se dal Campidoglio non nascono idee, saremo noi giovani con le nostre menti ad ascoltare realmente i cittadini e a fornire soluzioni concrete da mettere in atto. La centralità della Capitale, infatti, passa anche attraverso la centralità del cittadino, in special modo, il cittadino romano, ritenuto status di fondamentale rilevanza, fin dall'Antica Roma” hanno detto gli attivisti, impegnati fin da ora nella ricerca di una sede fisica per l’osservatorio.