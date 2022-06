Nel municipio I c’è un problema di trasparenza

L’ultima seduta del parlamentino di via della Greca che è stata annunciata sul sito del municipio I risale al 18 novembre 2021 (foto in basso). Era quella dedicata all’illustrazione delle linee programmatiche della nuova amministrazione, presieduta da Lorenza Bonaccorsi.

Un deficit di trasparenza

Dopo quell’appuntamento, risalente ad oltre 7 mesi fa, sul sito dell’ente di prossimità non sono state più fornite informazioni sull’attività svolta in aula consiliare. Le sedute del parlamentino locale hanno continuato a tenersi, ma senza darne comunicazione ai cittadini. Un problema di trasparenza che non ha eguali nel territorio cittadino, visto che negli altri 14 municipi le convocazioni delle sedute consiliari vengono pubblicate regolarmente. In alcuni casi mettendo online anche i documenti che l’amministrazione locale, l’ente di prossimità, deve discutere. Un’esigenza che evidentemente il municipio I non ravvede.

Sette mesi nell'oblio

Il municipio centro quindi, quello che amministra la città storica patrimonio dell’Unesco, da sette mesi non è dato sapere su quali provvedimenti stiano lavorando i 25 consiglieri eletti. Un cittadino che volesse scoprirlo, dovrebbe cercare nella sezione del sito di Roma Capitale dedicata alle “Deliberazioni ed agli atti”. Complicato che qualcuno lo faccia, perché oltretutto sarebbe una ricerca “alla cieca”, visto che non si sa quali siano gli atti e le deliberazioni su cui maggioranza ed opposizione sono al lavoro.

La carenza di personale

“I cittadini vengono lasciati all’oscuro dell’attività svolta dal consiglio e questo non è più tollerabile – ha commentato Stefano Tozzi il presidente della commissione trasparenza, a cui è stata segnalata l’anomala condizione del municipio I – con la nostra commissione abbiamo recentemente ascoltato dal direttore i problemi legati alla carenza di personale, una carenza di cui soffre la nostra amministrazione e che rischia di avere conseguenze anche su altri settori, come i servizi demografici. Ma reputo che sia grave che, a farne le spese, siano i cittadini che non riescono ad essere adeguatamente informati su quello che facciamo”.