Municipio I, polemiche grilline sulle sedute da remoto. Replica il presidente Ricciardelli

Niente seduta di commissione per la consigliera che non può essere fisicamente presente. Succede nel Municipio I, tra le proteste della consigliera M5s Federica Festa.

La denuncia della pentastellata

La penstellata, che fa sapere di essere “in ottima forma” ma in isolamento domiciliare, non ha potuto prendere parte ad un appuntamento istituzionale. Quello in cui, gli eletti nel parlamento municipale, votano le cariche di presidente e vicepresidente delle commissioni locali. “Trovo vergognoso che dopo quasi due anni di pandemia il Municipio Roma 1 non sia attrezzato per riconoscere a tutti i consiglieri e le consigliere pari diritti di partecipazione” ha segnalato Festa che, in una nota, ha spiegato che le è stato negato l’accesso da remoto “perché gli uffici non sono ancora attrezzati per le commissioni miste”.

Lo streaming nel municipio

Il problema , in realtà, ha una spiegazione. Ma è bene fare una premessa. Le difficoltà segnalate dalla consigliera, vanno distinte dalla possibilità di accesso al servizio di streaming. “Per ora ci sono stati tre consigli e sono andati tutti regolarmente in streaming – ha spiegato Livio Ricciardelli, il presidente del Consiglio municipale – invece per quanto riguarda la commissione cui Festa fa riferimento, è vero che non è stato possibile garantire una votazione da remoto”. Però non è una novità.

La replica del presidente Ricciardelli

“Già durante la scorsa consiliatura, in due occasioni, non si è votato da remoto. Si è trattato delle commissioni in cui si dovevano votare, con scrutinio segreto, due nuovi presidenti di commissione. E’ così in forza di una disposizione comunale, e non c’entra nulla il fatto di avere o meno le credenziali alla piattaforma virtuale” ha chiarito Ricciardelli. Dunque l'impossibilità di partecipare al voto, segnalato dalla consigliera pentastellata, non sarebbe stato dettato da difficoltà tecniche. E' invece ascrivibile ad una modalità procedurale già in essere durante il precedente mandato.

La partecipazione da remoto

“Nella riunione dei capigruppo - ha precisato Ricciardelli - poiché è mia facoltà di presidente poterlo richiedere, ho già dichiarato che le prossime sedute di commissione saranno partecipate dai consiglieri anche da remoto”. Dunque il problema della “partecipazione” verrà garantito a tutti gli eletti. Anche a quelli che, giocoforza, dovranno seguire i lavori a distanza.