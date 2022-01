Municipio I, al via la sostituzione dei cassonetti: "Riportiamo pulizia e ordine dopo anni di incuria"

E’ partita la sostituzione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti nel territorio del municipio I. Le operazioni sono partite nella notte del 10 gennaio e sono destinati a protrarsi, fino a quando non avverrà il totale ricambio, che investe in totale i 2070 cassonetti presenti nei quartieri del municipio.

La sostituzione è partita dai cassonetti per la raccolta differenziata che nel territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi sono di colore bianco. Sono quelli più utilizzati e che, pertanto, presentano i maggiori segni di deterioramento ed usura. Le operazioni sono partite dalle strade del centro, con la sostituzione avviate in piazza Adriana, via Cola di Rienzo, via Crescenzio e via Plinio.

L’avvio delle operazioni è stato salutato con soddisfazione dalla presidente del municipio i Lorenza Bonaccorsi. “Si tratta di un lavoro enorme e complesso che vogliamo portare avanti su tutte le strade del Municipio e – ha sottolineato la minisindaca del Pd – rappresenta un altro tassello di quel grande impegno per riportare pulizia e ordine dopo anni di incuria”.