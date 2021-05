Primarie del centrosinistra I Municipio, Emiliano Monteverde converge su Lorenza Bonaccorsi

Il fatto nuovo del weekend del 30 maggio per il I Municipio è la partecipazione alle primarie di Lorenza Bonaccorsi, già sottosegretaria al Turismo nel governo di Giuseppe Conte. Ed Emiliano Monteverde, il candidato dell'uscente giunta Alfonsi ha annunciato, nel pomeriggio del 31 maggio, che sosterrà l’ex membro dell'esecutivo nazionale, andando così a costituire un ticket forte per il Centro Storico.

Una mossa, questa, che ha la funzione anche di tacitare alcuni malumori che erano nati sul territorio e nel partito per una scelta percepita come troppo “autocratica” da parte della giunta di Sabrina Alfonsi.

“Il lavoro per costruire la democrazia paritaria non è fatto di slogan ma di azioni concrete. La candidatura di Lorenza Bonaccorsi in tal senso è un fatto politico importante che non può lasciarmi indifferente. Condividendo appieno le mobilitazioni di questi giorni in città e gli appelli, tra cui quello del segretario del Pd Enrico Letta, uniti alla mia sensibilità e alla mia storia sul tema della parità di genere, metto la mia conoscenza e l'impegno profuso sul territorio in questi otto anni a disposizione dell’obiettivo comune, per proseguire il lavoro fatto fino a oggi”, ha detto Emiliano Monteverde, in una nota a doppia firma.

“Ringrazio Emiliano per la disponibilità a lavorare insieme in ticket, in continuità col grande lavoro fatto in questi anni nel Primo Municipio. Un lavoro che partirà con le primarie e che continuerà anche nei passaggi successivi di questa campagna elettorale che dovrà puntare al riscatto e al rilancio della Capitale. Sono certa che la sua esperienza e il suo lavoro saranno determinanti nei prossimi mesi e il suo sarà un contributo fondamentale”, ha aggiunto Lorenza Bonaccorsi nello stesso comunicato.

Bonaccorsi aveva definito su Facebook la sua corsa per il municipio “una scelta particolarmente significativa, fatta in nome del legame indissolubile che ho con questo territorio, del rapporto profondo che mi lega a queste strade, a queste piazze. Luoghi che mi hanno vista crescere e che da sempre sono al centro della mia azione politica. È grazie a questo municipio che sono quella che sono, alle scuole di questo quartiere che ho frequentato, alle persone che ho incontrato”. Oggi Bonaccorsi aggiunge: il convergere di Monteverde sul suo nome è “un segnale importante che testimonia il forte spirito unitario all’interno del Partito democratico e che vedrà tutti impegnati sia nelle primarie che, soprattutto, nelle elezioni di ottobre a sostegno della candidatura di Roberto Gualtieri Sindaco”.

Con la corsa della Bonaccorsi si profila dunque una candidatura “di alto profilo” per la poltrona di via della Greca, andando così incontro anche alle opinioni di chi aveva ritenuto l'intenzione da Sabrina Alfonsi di lanciare un esponente della sua giunta, annunciata proprio sulle colonne di Roma Today, come una forzatura. Il nome di Lorenza Bonaccorsi, proveniente dal governo e oggi appoggiata dal candidato della presidenza uscente, è nelle condizioni di disimpegnare il fronte polemico e la fronda politica. Rimangono candidati alle primarie Stefano Marin, consigliere del Partito Democratico, l’imprenditore Pulika Calzini per il movimento di Liberare Roma e Matteo Costantini per Demos – Democrazia Solidale.