Mattarella come San Francesco: il murale di Harry Greb per la tutela degli animali

In pieno centro al vicolo del Babuccio è apparsa la nuova opera dello street artist Harry Greb a sostegno di LAV – Lega Anti Vivisezione, l’associazione ambientalista concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali. Protagonista dell’opera di Greb il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel murale dell’artista il Presidente della Repubblica è reinventato alla San Francesco, col saio francescano e circondato da animali selvatici quali orsi, cinghiali, una volpe con la maglia di LAV e lupi di cui uno con in bocca il testo dell’articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

L’opera dà inizio alla mobilitazione nazionale lanciata da LAV per un intervento di Mattarella sul rispetto dell’articolo costituzionale. Queste le parole dell’associazione: Per fermare il più grande attacco della storia del nostro Paese alla fauna selvatica abbiamo bisogno del sostegno di tutti, dei cittadini e anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Per questo motivo vi invitiamo, tutti insieme, a chiedergli di far rispettare a Governo, Parlamento, Amministrazioni locali, l'Articolo 9 della Costituzione che tutela animali, ambiente, biodiversità come principi fondamentali della Repubblica, di fermare gli attacchi agli animali selvatici!”.