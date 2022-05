Villa Celimontana si trasforma in una maxi fattoria: migliaia di bambini alla festa di Coldiretti

Villa Celimontana è diventata una fattoria. La prestigiosa area verde è stata allestita per ospitare la II edizione della festa alimentare e della pace, organizzata da Coldiretti e promossa, in particolar modo, dalle donne iscritte all'associazione degli agricoltori italiani.

La festa di Coldiretti

L’appuntamento, è stato premiato con la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è pensato per far conoscere ai bambini le eccellenze della produzione alimentare italiana. Ed anche per offrire consigli degli esperti su come affrontare gli stati di ansia dei più piccoli. Aspetto particolarmente significativo per questa edizione che vede la partecipazione anche di tanti bambini giunti dall’Ucraina.

Una maxi fattoria a Villa Celimontana

Villa Celimontana, per l’occasione, sono stati allestiti decine di stand ed anche spazio dove migliaia di piccoli ospiti possano avere esperienza diretta della mungitura della mucche e della cura degli animale danella stalla. Al tempo stesso l’appuntamento diventa l’occasione per imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l'orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy.

Ad accogliere i bambini provvedono Ettore Prandini, presidente della Coldiretti e il vicepresidente, David Granieri, alla guida della federazione regionale del Lazio. Tra i rappresentanti istituzionali intervenuti anche il governatore regionale Nicola Zingaretti. E’ previsto inoltre un focus sull’impatto delle emergenze Covid e Ucraina sulla vita delle nuove generazioni con le risposte degli specialisti tra cui il Prof. Lucio Rinaldi Psichiatra Psicoterapeuta, Professore Aggregato di Psichiatria. Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Vivere meglio è obiettivo di tutti

“Dopo il covid siamo tutti alla ricerca di un nuovo modo di vivere, l'ambizione è farlo in un modo migliore del pre-covid. Alimentazione, cibo, gusto e salubrità rappresentano sempre più una domanda che cresce. Quindi bene tutto ciò che va verso una riappropriazione della terra” ha commentato Nicola Zingaretti, intervenuto alla festa della Coldiretti. “Nel Lazio - ha sottolineato il governatore regionale - abbiamo messo in campo una misura che consente ai bar e ristoranti che acquistano prodotti del Lazio genuini di avere il 50% della spesa rimborsata. Il successo di questa misura dimostra che la campagna dell Coldiretti è corretta. Non solo per vivere, ma vivere meglio. È ambizione di tutti ma ora deve diventare obiettivo di tutti”.