Elezioni Municipio I: è ballottaggio tra Bonaccorsi e Santonocito. Boom della lista Calenda

Mancano ancora i dati di due sezioni ma in Primo Municipio il risultato è chiaro: Lorenza Bonaccorsi – centrosinistra, e Lorenzo Santonocito – centrodestra, andranno al ballottaggio il prossimo 17 e 18 ottobre. Al terzo posto si posiziona Giuseppe Lobefaro con 21.03%, al quarto invece Federica Festa del Movimento Cinque Stelle che ha conquistato solo il 7.96% delle preferenze.



La coalizione di centrosinistra con Lorenza Bonaccorsi candidata presidente ha riscosso oltre il 40% di preferenze (40,12). Un distacco notevole dall’avversario del centrodestra, Lorenzo Santonocito, che andrà a ballottaggio con il 27,26% delle preferenze. Restano fuori dal secondo turno, quindi, Giuseppe Lobefaro - che nella prima serata di ieri ha raggiunto il comitato di Carlo Calenda in viale Trastevere per seguire lo spoglio - e Federica Festa con il Movimento Cinque Stelle.



Il partito fondato da Beppe Grillo e ereditato da Giuseppe Conte non è arrivato al ballottaggio in nessun municipio – si aspettano i dati definitivi dal sesto dove il m5s è testa a testa con il centrosinistra. Anche a livello comunale, i pentastellati sono fuori dal ballottaggio con Virginia Raggi arrivata addirittura quarta e dopo la civica di Calenda.

"Il centrodestra arriva al ballottaggio in questo Municipio con un risultato importante anche rispetto alle precedenti amministrative. Segno che il lavoro che abbiamo fatto sul territorio e la forza della coalizione unita hanno convinto molti elettori. La mala gestione di questi anni del Campidoglio e di questo Municipio hanno portato ad un tasso di astensionismo alto e noi puntiamo a riportare al voto i tanti romani delusi che vogliono puntare su un cambiamento reale, scegliendo chi da anni lavora e si dedica al territorio senza usare le poltrone come rampe di lancio per altre esperienze politiche" ha commentato a Roma Today il candidato del centrodestra.

Bonaccorsi ha affidato alla sua pagina Facebook un primo commento: "Prima di tutto grazie a chi mi ha supportata, e poi votata: arrivare primi con il 40% è un grande risultato. Ma non finisce qui: si va al ballottaggio. Tra due settimane il voto decisivo: finalmente con Roberto Gualtieri sindaco potremo dare alla città un futuro migliore".