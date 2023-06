Via Veneto, la “Dolce Vita” resta un miraggio: marciapiedi e aiuole sono invasi dalle erbacce

I sogni di rilancio di via Veneto sono rimasti nel cassetto. La strada celebrata dalla “Dolce Vita” versa nelle stesse condizioni che caratterizzano molti assi viari della città. I suoi marciapiedi sono al limite della praticabilità e le aiuole, in molti punti, hanno raggiunto un’altezza che è paragonabile a quella di una persona.

La delibera che mirava al rilancio

La strada è tra quelle su cui l’amministrazione capitolina ha acceso i riflettori. Al pari di via Nazionale e di piazza Fiume, è stata al centro di numerose commissioni finalizzate a raccogliere suggestioni e proposte finalizzate a restituirle l’antico appeal. Tra le idee messe sul tavolo dagli amministratori cittadini, quella di istituire delle “pedonalizzazioni temporanee e sperimentali”, almeno nel tratto compreso tra Porta Pinciana e l’ambasciata statunitense, quindi all’altezza di via Boncompagni. Una misura che si era ipotizzato di tentare a partire dalle ore 18 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica. Qualche novità, in questo senso, va segnalata. “Sabato 24 il tratto di strada di cui si faceva riferimento nella delibera verrà pedonalizzato - ha spiegato a Romatoday il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci - lo abbiamo previsto in occasione dell'evento 'la pellicola d'oro' che prevede la premiazione di maestranze cinematrografiche e di attori scelti dalla maestranze stesse” .Un evento che testimonia il rapporto mai sopito tra la strada ed il mondo del cinema.

Pedonalizzazioni e nuovi arredi rimasti sulla carta

Tra i provvedimenti finalizzati al rilancio anche l’idea di valutare una “zona 30” fino a piazza Barberini e la pubblicazione di un bando per acquistare nuovi arredi, per rendere più uniformi i dehors presenti sulla strada. Tante buone intenzioni, sintetizzate in una delibera che è stata approvata dall’assemblea capitolina nell’ultima seduta prima di Natale. Tra le cose che prevedeva, figurava anche la realizzazione di un bando “per la progettazione ed attuazione, delle opere di riqualificazione degli spazi, degli elementi di arredo urbano, del nuovo sistema di illuminazione e dei dehors di via Vittorio Veneto”. La delibera prevedeva che, questo bando, fosse pubblicato entro 60 giorni dall’approvazione del provvedimento, quindi per la fine di febbraio. Abbiamo fatto un incontro un paio di mesi fa con gli assessorati competenti e seguirà un successivo appuntamento, con l'assessorato al bilancio, per lo stanziamento dei fondi necessari a realizzare gli interventi previsti in via Veneto" ha precisato Angelucci. Significa però che, il ruolino di marcia fissato dalla delibera, che prevedeva un bando entro 60 giorni, è stato disatteso.

La cartolina offerta ai turisti

Nel frattempo l’auspicato ritorno ai fasti della “Dolce Vita”, che fecero della strada uno dei simboli più riconoscibili della Capitale, appare come un miraggio. L’arrivo di realtà come il Nobu Hotel e del Restaurant Roma nell’ex Grand Hotel possono contribuire al rilancio, in chiave internazionale, della strada. Ma occorre anche garantire la manutenzione costante del verde e la cura degli arredi presenti. Perché oggi, tra i rami cresciuti alla base degli alberi, le sterpaglie che superano abbondantemente il metro di altezza, ed i rifiuti abbandonati tra le erbacce, l’immagine che via Veneto regala non è certo all’altezza del suo prestigioso passato.