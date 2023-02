Più comunità energetiche grazie al nuovo sportello informativo

Doppio taglio del nastro nella sede di via Trionfale del municipio I. Il sindaco Gualtieri e la presidente dell’ente di prossimità Lorenza Bonaccorsi hanno inaugurato due sportelli informativi: uno rivolto destinato a sviluppare le comunità energetiche, l’altro a facilitare l’accesso ai fondi europei.

Lo sportello dedicato a Saassoli

Lo sportello Europa è stato dedicato a David Sassoli. “Ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ad associazioni, cittadini, imprese e organizzazioni che vogliono conoscere meglio le opportunità che arrivano dall’Europa, siano bandi per imprese ed Enti No profit, o iniziative di formazione dedicate ai singoli cittadini” ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri. “David – ha aggiunto il primo cittadino – si è battuto molto per questo modello di Europa, molto concreto e vicino alle persone, ed è stato particolarmente emozionante oggi dedicare a lui questo ufficio alla presenza del fratello Filippo”.

Le comunità energetiche rinnovabili

L’altro sportello è destinato a sviluppare le comunità energetiche rinnovabili.(Cer) o delle realtà, partecipate da più soggetti, potenzialmente anche gruppi di cittadini, che decidono d’investire sull’installazione di pannelli solari condivisi, in modo da dividere le spese, ma anche i ricavi derivanti dal risparmio energetico che ne deriva. Poiché si basa su fonti rinnovabili, abbatte i consumi derivanti dalla combustione e fanno risparmiare sui costi delle bolletta.

Lo sportello per sviluppare le Cer

Lo sportello destinato alle comunità energetiche rinnovabili è pensato per offrire assistenza e supporto nella creazione di reti composte da cittadini, associazioni, enti privati e pubblici che decidono di associarsi per produrre e condividere l’energia pulita. Si tratta, ha spiegato Gualtieri, di un “progetto innovativo e ambizioso dall’altissimo valore sociale, visto che l’energia green prodotta potrà essere messa a disposizione di famiglie in difficoltà, case famiglia e supportare progetti di solidarietà nei quartieri”. Il comune, attraverso la sua giunta, ha già deciso di sviluppare le Cer, promuovendo almeno 15 progetti, uno per municipio. Ed a proposito di facilitare la formazione di queste realtà, il sindaco ha dichiarato l'intenzione di aprire analoghi sportelli in tutti i municipi di Roma.

“Nell’ottica della città dei 15 minuti abbiamo deciso di ridare servizi e ripopolare la nostra sede di via Trionfale” ha ricordato la presidente Lorenza Bonaccorsi a margine dell’inaugurazione. Per quanto riguarda lo sportello dedicato alle comunità energetiche, ha ricordato che il loro avvio nel territorio rappresenta “una grandissima sfida di questa amministrazione che vuole essere all'avanguardia, per questo vogliamo dare un'impronta importante di sostenibilità”.

La fruizione dei due sportelli

Lo sportello per le comunità energetiche, gestito da Federconsumatori Lazio, sarà aperto tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 12. La fruizione dell'altro, intitolato a David Sassoli, deve ancora essere fissata ma è intanto possibile ottenere le prime informazioni scrivendo all'indirizzo info@progeu.org. “I due sportelli – ha sottolineato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà, presente all’inaugurazione – potranno essere utilizzati dai cittadini di tutta Roma, non solo dai residenti del I municipio”.