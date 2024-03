Pasqua, potati gli ulivi del parco del Colosseo: i rami saranno donati alle chiese del municipio I

In vista della Via Crucis di papa Francesco e della domenica delle Palme è stata effettuata, nella mattina di giovedì 21 marzo, una potatura straordinaria dei cinque ulivi che si trovano in piazza del Colosseo, verso la Via Sacra. I rami sono stati poi consegnati alle parrocchie del municipio I, che le distribuiranno ai fedeli il 24 marzo, in occasione della domenica delle Palme. L’iniziativa nasce dal Parco Archeologico del Colosseo in collaborazione con Coldiretti Lazio, Unaprol (Consorzio olivicolo italiano), Ama, Vicariato di Roma e municipio I.

La potatura dei cinque alberi di ulivo, in particolare, è stata a cura di Coldiretti Lazio, Unaprol e della cooperativa Op Latium, mentre la raccolta, lo smaltimento e la consegna dei rami alle parrocchie del Municipio I – coordinate dal Vicariato di Roma – è affidata all’Ama.