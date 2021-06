Viale Aventino la ciclabile sui sampietrini resta off limits

Da Piramide a Circo Massimo in sella ad una bici. E’ questo l’obiettivo più volte dichiarato dall’amministrazione Raggi. Per rendere concreta questa intenzione è stata anche disegnata, sui sampietrini di viale Aventino, una pista ciclabile. Solo che, nel tratto in questione, resta incomprensibilmente chiusa.

La ciclabile

L’opera fa parte di un intervento realizzato con mezzo milione di euro. Fondi che l’Europa ha messo a disposizione per realizzare una pista ciclabile che, su viale Aventino, si sviluppa nello spazio compreso tra i parcheggi e lo square centrale. Solo che, nel tratto che va da Piramide a Circo Massimo, non è praticabile.

Off limits per i ciclisti

Nello spazio riservato ai ciclisti, sono da mesi presenti dei new jersey di plastica sui quali è chiaramente scritto che “ciclabile chiusa”. D’altra parte anche la segnaletica verticale, quella che segnala la presenza della pista, è oscurata con dei teli di plastica. Nel frattempo, però, la vernice gialla dipinta sui sampietrini, si è in molti punti fortemente scolorita.

Cosa collega

La pista era stata annunciata con enfasi dall’amministrazione, perchè fa parte di un tracciato che si sviluppa su 1,2 chilometri (complessivamente finanziato con mezzo milione) e si sviluppa nel tratto compreso tra Porta San Paolo e via dei Cerchi coinvolgendo pertanto via della Piramide Cestia, Piazza Albania e viale Aventino.

La propaganda

Ad inizio giugno i consiglieri il presidente della commissione Sport Angelo Diario e l’ex consigliere pentastellato Nello Angelucci ne avevano anche magnificato le lodi “ “La nuova ciclabile di viale Aventino a #Roma è uno spettacolo!Andare in #sicurezza da Circo Massimo a Piramide in bici - ha commentato l’ex consigliere capitolino - sarebbe stato impensabile qualche anno fa”. Dello stesso tenore il post di Diario. Il desiderio di annunciare un altro percorso ciclabile è stato accompagnato dall'hashtag #avantitutta! Esortazione che però va presa con le molle. Anzi, in un solo senso di marcia. Sull’altro ci sono i new jersey.