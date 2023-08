Ponte Vittorio Emanuele II chiuso per due notti, bus deviati: tutte le informazioni

In ottica Giubileo 2025 nella Capitale continuano a nascere diversi cantieri che modificheranno la circolazione. Fra questi c'è quello di piazza Pia, in Prati.

In vista dei lavori, giovedì 10 e venerdì 11 agosto tra le 22:00 e le 06:00, per interventi preliminari sarà chiuso Ponte Vittorio. La chiusura comporterà deille deviazioni al normale tragitto di 15 linee bus già a partire dalle ore 21:00.

Nello specifico la linea 23 verso Piazzale Clodio cambierà il suo perocorso da lungotevere dei Fiorentini, proseguendo verso lungotevere degli Altoviti, lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali, via Triboniano, via della Conciliazione, via della Traspontina.

Normale percorso fino a Lungotevere dei Fiorentini per poi deviare in lungotevere degli Altoviti, lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali, via Triboniano, piazza Adriana, lungotevere Vaticano fino al ritorno al normale tragitto da lungotevere in Sassia per le linee 34,46,64,98,115,870,881,916,n46,n98,n904 direzione Monte del Gallo.

Le linee 40 e 62 direzione borgo Sant’Angelo/via della Traspontina da corso Vittorio Emanuele II saranno deviate in lungotevere degli Altoviti, lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali, via Triboniano, piazza Adriana, piazza Pia, via della Conciliazione con percorso regolare da via della Traspontina. Sempre dal lungotevere dei Fiorentini sarà deviata anche la linea notturna n3d proventiente da piazzale Ostiense in lungotevere degli Altoviti, lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali, via Triboniano, via della Conciliazione, per poi riprendere la normale corsa da via della Traspontina.