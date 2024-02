A Roma è ancora Natale: in centro (e non solo) in pochi hanno rimosso le illuminazioni

Per qualcuno il Natale non finisce mai. Ne sanno qualcosa gli abitanti e i turisti del I municipio di Roma che, ancora oggi, girando per le strade del Centro Storico, possono trovare negozi di vario genere addobbati per le festività natalizie. Soprattutto, ci sono molte attività che hanno ancora gli “addobbi esterni elettrificati, ovvero le luci decorative. Non se ne vedono solo a tema natalizio ma di ogni tipo: blu, verdi, rosse, fisse o a intermittenza. Una pratica che, nel salotto di Roma, restituisce un pessimo colpo d’occhio e alla quale il Pd vuole porre un termine.

La risoluzione

La capogruppo municipale del Pd, Daniela Spinaci, ha presentato una risoluzione, che verrà discussa nel primo consiglio utile, per far rimuovere le “luminarie e addobbi esterni elettrificati” dai negozi del territorio. Non è una “guerra ai negozi”, come specifica Spinaci e RomaToday: “Pur non essendo sempre di buon gusto – dice – le luci possono essere tollerate, come in effetti accade per rispetto delle tradizioni, nel periodo natalizio che va dall’8 dicembre al 6 gennaio”. Da diverso tempo, però, si è diffusa, purtroppo, “su ampia parte del nostro territorio, la consuetudine di non smontare tale tipo di arredi alla fine delle festività, permanendo per molti mesi, ed in alcuni casi non vengono mai smontati restando in modo permanente”.

Luci sempre accese

È facile confermare quanto dice Spinaci. Si vedono praticamente ovunque vetrine o insegne illuminate da luci di vari colori e, spesso, senza una coerenza estetica con le altre attività limitrofe. Una situazione, magari, tollerabile in alcune zone ma non nel Centro storico della Capitale. La rimozione delle luci, ci tiene ad aggiungere Spinaci, non è un problema solo di decoro: “Ci troviamo in un periodo storico in cui occorre prevenire l’eccessivo consumo di energia e invece le luci sono sempre accese”. Esiste, infatti, un regolamento regionale che impone di spegnere le insegne dei negozi, cosa che accade. Nulla vieta, almeno per ora, di lasciare accese altri tipi di luci. “Per il forte inquinamento luminoso occorre prevenire l’uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove è già presente l’illuminazione pubblica” aggiunge Spinaci. Nella risoluzione, tra l’altro, si sottolinea come Roma Capitale sia “già invasa da maxi schermi e led wall che impattano significativamente sulla città”.

Decoro urbano

In primo piano, però, rimane il decoro urbano “vista l’enorme eterogeneità di tali luminarie ed addobbi esterni elettrificati installati senza alcun criterio di uniformità o di rispetto verso la città ed i cittadini”. Un modus operando tale da far divenire “la città una giungla di luci multicolori che troppo spesso invadono le facciate dei palazzi”. Una situazione non più tollerabile per Spinaci. Un conto, infatti, sono le luci che sono state messe a via del Corso, i diamanti di via dei Condotti o l'albero di Dior. Un altro sono delle lampadine dozzinali vicino ai più bei monumenti d'Italia.

Serve un’ordinanza

Nella risoluzione si punta a chiedere al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di emettere un’ordinanza che preveda la rimozione degli addobbi luminosi non ancora rimossi dalle festività. Inoltre, si vuole impegnare l’Assemblea capitolina a studiare un “regolamento per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico ed il decoro urbano”. Infine, visto che non possono (ancora) obbligare gli esercenti, la risoluzione punta ad invitare i comandanti della polizia locale del 1° e del 17° gruppo a parlare con gli esercenti per convincerli a rimuovere le luminarie. Una vera e propria “moral suasion” nei confronti “dei gestori di esercizi pubblici che installano dispositivi luminosi in modo permanente con lo scopo di attirare i clienti”.