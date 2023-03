Cento borse di studio: 3200 ore di formazione per donne vittime di violenza e persone fragili

Un gesto concreto per festeggiare la ricorrenza della giornata internazionale dei diritti delle donne. In occasione dell’8 marzo, il municipio I ha firmato un accordo con la società Braavery spa.

Il protocollo d'intesa

Con il protocollo d'intesa, sottoscritto dalla minisindaca e dagli avvocati Luca Gigliotti e Domenico Pavone, AD della società di formazione professionale Benefit Braavery, sono state messe a disposizione gli aiuti destinati a donne fuoriuscite dalla violenza domestica ed ai giovani fragili. Le 100 borse, totalmente finanziate, servono a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti, potranno così passare da una situazione di semi autonomia ad una piena autonomia lavorativa e sociale. Opportunità che viene offerta anche a ragazze e ragazzi fragili meritevoli della migliore formazione per il loro futuro.

Chi beneficia delle borse di studio

“La concretezza è la parola chiave degli eventi legati all'8 marzo di quest'anno, per non limitarci a celebrare questa giornata solo con le parole - hanno commentato la presidente municipale Lorenza Bonaccorsi e Daniela Spinaci presidente della commissione pari opportunità - Il municipio infatti ha scelto di attivare una serie di iniziative in grado di aiutare davvero tanto le donne come avvenuto con il protocollo appena firmato, quanto le ragazze ed i ragazzi poco abbienti, ma meritevoli di proseguire negli studi dopo la scuola con 100 borse di studio e un totale di 3200 ore di formazione”.

Il municipio e la violenza di genere

Il progetto, seguito anche dalla presidente della commissione municipale alle politiche sociale Claudia Santoloce, rappresenta un altro passo in avanti, per dirla con le parole di Bonaccorsi e Spinaci, “nelle attività di contrasto alla violenza di genere, inclusa quella psicologica ed economica, in tutte le sue forme. Questo protocollo è solo un ulteriore tassello di questa strategia ma seguiranno tante altre iniziative sulla questione”.