Parco archeologico del Colosseo: inaugurata una nuova “Casa dell’acqua”

Nel parco del Colosseo è stato tagliato il nastro ad un distribuito d’acqua che può considerarsi a tutti gli effetti la versione evoluta del classico “nasone”. A dieci anni di distanza dalla prima casa dell’acqua installata nella Capitale, ne è arrivata un’altra all’ombra del monumento più iconico della città. Nei pressi della via Sacra, nel tratto che conduce dal Colosseo al complesso del Foro Romano-Palatino, è stata inaugurata oggi una nuova Casa dell’Acqua del Gruppo ACEA.

Nasoni 2.0 con acqua frizzante e liscia

Con la loro caratteristica struttura a forma di edicola, di colore verde scuro, fanno ormai parte dell’arredo urbano e, oltre a rappresentare il profondo legame tra la città e l’acqua, testimoniano l’impegno del Gruppo ACEA nel progettare e costruire una città più sostenibile. Evoluzione moderna e hi-tech delle antiche fontane di Roma, le Case dell’Acqua sono dotate di prese di alimentazione elettrica per la ricarica di cellulari e tablet e sono geolocalizzate da una app creata dal Gruppo, ACEA Waidy Wow, che consente facilmente di individuare il punto idrico più vicino e controllare anche il proprio livello di idratazione.

Una buona notizia

“L’inaugurazione di una nuova casetta dell’acqua è una buona notizia – ha commentato l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini - Appena due mesi fa abbiamo installato, proprio nell’area del Colosseo, tre nuovi nasoni e oggi proseguiamo l’impegno, con una nuova tecnologica casetta dell’acqua. Roma Capitale e ACEA sono sul campo per la cura della città che passa anche attraverso innovazioni che, come in questo caso, contribuiscono al benessere di tutti e alla tutela ambientale, in particolare in un’area così di pregio e intensamente visitata”.

Sono ormai 430 le Case dell’acqua gestite dal gruppo Acea che sono state installate tra Lazio Toscana, Umbria, Campania e Molise. “Il progetto delle Case dell’acqua compie dieci anni - ha dichiarato la Presidente del Gruppo ACEA Barbara Marinali - e rappresenta un importante segnale di attenzione alle esigenze del territorio, dei cittadini, dei turisti e dei pellegrini anche in vista del prossimo Giubileo. Da sempre infatti il Gruppo ACEA coniuga la storia con l’innovazione e la sostenibilità, non solo a Roma ma in tutti i territori in cui è presente e in tutti gli ambiti in cui opera, anche in un’ottica di diffusione della cultura della tutela dell’ambiente e delle risorse”.

In un punto strategico

“L’impegno per l’eco-sostenibilità dell’ambiente – ha detto la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo – è un obiettivo che il Parco archeologico del Colosseo ha nella propria mission e nel più ampio ed esteso progetto PArCo Green. Il posizionamento della nuova casina dell’acqua in un punto così strategico per i flussi turistici che accedono al Parco o che transitano sulla Piazza del Colosseo rappresenta, inoltre, un ulteriore momento di proficua collaborazione e di condivisione di intenti tra le istituzioni, in quanto offre un servizio irrinunciabile per il pubblico, e si pone come deterrente per fenomeni di rivendita illegale, oltre che offrire al visitatore un importante servizio soprattutto nel periodo estivo con le sempre più alte temperature”.