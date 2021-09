Elezioni Municipio I 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre i cittadini voteranno per eleggere il sindaco e il rinnovo del consiglio municipale. In Primo Municipio sono in corsa 8 candidati presidente. Chi uscirà dalle urne succederà a Roberto Romanella, presidente uscente del Movimento Cinque Stelle. Gli elettori hanno anche la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno e si tornerà alle urne nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio IV ed altri 24 consiglieri.

A concorrere per la poltrona di minisindaco per il primo municipio Federica Festa con il M5s (intervista), Lorenza Bonaccorsi per il centrosinistra (abbiamo invitato la candidata per un'intervista, ma attraverso il suo ufficio stampa abbiamo appreso di un'agenda talmente piena da non trovare 20 minuti, ndr), Lorenzo Santonocito con Enrico Michetti (biografia - intervista), e ancora Giuseppe Lobefaro con Lista Calenda sindaco (biografia - intervista) e Franco Bottoni con rEvoluzione Civica di Monica Lozzi. Giovanni Buonsanti con Popolo della Famiglia (intervista). La lista Nerone, movimento storico romano schiera Giancarlo Carlone, detto Frontino, Camilla di Marcantonio con ‘Potere al Popolo' (intervista). Damiano Crispo di Partito Comunista di Marco Rizzo.