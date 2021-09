Chi è Stefano Berruti, candidato presidente del II Municipio per i Liberisti Italiani

Stefao Berruti, candidato alla presidenza del II Municipio per i Liberisti Italiani, è nato a Roma il 20 ottobre 1960, laureato in ingegneria elettrotecnica ed iscritto all’ordine degli ingegneri di Roma e provincia al numero 18406.

Dopo una prima esperienza lavorativa in Africa ( Zimbabwe) protrattasi per un anno con la Salini costruttori in qualità di assistente al direttore dei lavori della diga di Osborne, torna in Italia e diventa imprenditore nell’ambito delle ristrutturazioni edili, lavoro che lo vede tutt’ora in attività.

Votato all’organizzazione del lavoro e delle relative strutture organizzative, fonda recentemente una associazione sportiva nell’ambito dello sci.