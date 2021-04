Balduina in cammino verso il I municipio, prove di dialogo

Continua l’impegno delle reti locali di piazza della Balduina per tessere la rete con l’amministrazione del I Municipio; un lavoro di amalgama che, nelle intenzioni, potrebbe arrivare fino al distacco della Balduina dalla zona dal XIV territorio di Roma – Monte Mario per aggregarsi appunto all’amministrazione del Centro Storico, con cui l’associazione di zona di Roma nord rivendica da qualche tempo una continuità “commerciale, sociale e antropologica”. Su RomaToday avevamo dato notizia degli intendimenti di Balduina’s, la realtà di quartiere che si sta da qualche tempo occupando del piccolo giardino sotto i portici di Piazza della Balduina.

L’incontro

Ora arriva l’incontro con una delegazione della giunta I Municipio, presenti Carlo Maria Breschi di Balduina’s, la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi, l’assessore all’ambiente Anna Vincenzoni e quello alle attività produttive Giulia Urso; al centro dell’incontro, spiega una nota dell’associazione, “la battaglia per difendere il parchetto di piazza della Balduina, i lavori in corso e lo stato dei marciapiedi, l’inadeguatezza di AMA, il bando per la concessione delle strutture di servizio pubblico di Monte Ciocci, il Mercato degradato di Piazza Mazzaresi e il sepolto Centro Anziani, il sostegno al commercio, l’abusivismo, il verde pubblico e le piantumazioni, l’attivazione della struttura salvavita ignorata da Comune e Municipio, le aree verdi, i mezzi pubblici”.

“Senza pregiudizi di schieramento”

Il tutto lamentando “l’abbandono” che il municipio di attuale appartenenza, il XIV, riserverebbe alla zona di piazza della Balduina. Dagli amministratori del Centro Storico sarebbe giunta “solidarietà e vicinanza”: “Molti gli “appunti” e le note scaturite da questo importante confronto che sancisce il ruolo primario di un corpo sociale intermedio come Balduina’S e istituzioni che si dimostrano sensibili senza pregiudizi di schieramento”.