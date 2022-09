Terme di Caracalla, al via i lavori nel parco: arriva una nuova area fitness

In via delle Terme di Caracalla c’è un’area verde che è molto apprezzata dagli sportivi che amano allenarsi all’aria aperta.

L'area verde frequentata dagli sportivi

Non si tratta dello stadio dedicato a Nando Martellini, ma vi si trova di fronte. E’ il lungo giardino che dalla basilica di San Sisto, passando per Santa Maria in Tempulo, la cappella dedicata alla celebrazioni dei matrimoni laici, si estende fino a piazza di Porta Capena. E’ lì che saranno installati i nuovi attrezzi per il fitness a corpo libero. Ed è lì che sono partiti, il 27 settembre, i lavori per modernizzare le attuali strutture sportive.

Cosa prevedono i lavori

L’intervento, progettato e realizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale prevede, in una prima fase, la rimozione delle attrezzature preesistenti ormai ammalorate e l’espianto dei plinti in cemento sotto la supervisione di un archeologo. Si procederà poi con l’installazione di un nuovo percorso fitness composto da una panca piana e una inclinata per addominali, una struttura a barre parallele, due strutture con barre per trazione, una con barre per push up, una panca per tricipiti, una spalliera verticale e una postazione per step. Tutte le attrezzature sono in legno ecosostenibile e i lavori verranno completati in circa una settimana.

L'importanza degli spazi verdi attrezzati

“Dopo l’inaugurazione dell’area fitness al Parco della Caffarella proseguiamo al Parco di Valle delle Camene, frequentatissimo dagli sportivi come tutta l’area di Caracalla, lo specifico programma di interventi di riqualificazione e sostituzione di attrezzature sportive degradate in aree verdi di tutti i municipi, il cui completamento è previsto entro il 2022” ha premesso Sabrina Alfonsi, l’assessora capitolino all’ambiente.

“Stiamo lavorando per riqualificare il verde urbano di parchi e giardini con interventi a tutto campo che riguardano la cura della vegetazione, delle alberature, la riforestazione, il rinnovo degli arredi e delle aree ludiche, dei percorsi fitness e delle aree cani. Lo facciamo -ha aggiunto Alfonsi - nella consapevolezza di quanto la fruibilità di spazi verdi curati e ben tenuti sia importante per la qualità della vita dei quartieri e della città”.