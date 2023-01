"Appia perduta": trovati edifici e reperti antichi nello scavo dedicato alla Regina viarum

Una testa di statua, una colonna con iscrizione beneaugurale, pedine da gioco e monete. Sono questi alcuni dei reperti, più antichi, rinvenuti nell’area di scavi difronte alle Terme di Caracalla. E’ lì che la Soprintendenza speciale di Roma, ha eseguito un progetto di archeologia pubblica dedicata alla "Regina viarum".

L'Appia perduta

Il primo miglio dell’antichissima strada romana, ancora rappresenta un luogo che può offrire sorprese. Ed è per questo, per avere maggiori informazioni possibili, che si eseguono scavi anche piuttosto complicati come quello che è stato appena presentato dalla Soprintendenza. Complicato perché è stata intercettata una falda acquifera che ha impedito di scendere fino alla quota id 8 metri, il probabile livello della viabilità antica. Però, pur essendosi fermati un paio di metri prima, gli scavi hanno consentito di ottenere reperti e preziose informazioni, anche sui periodi successivi all’epoca romana.

Dall' Antica Roma al medioevo

Le strutture più antiche messe in luce risalgono all’epoca dell'imperatore Adriano e arrivano all'età "severiana", mostrando l’evoluzione urbanistica della zona quando vennero costruite le Terme di Caracalla. Si tratta di edifici nati con finalità commerciali o residenziali, che mostrano tuttavia una continuità di utilizzo anche nei secoli considerati di maggiore decadenza e di crisi demografica. Durante il medioevo, infatti, le antiche strutture vennero trasformate e probabilmente ampliate per consentirvi attività che ancora devono essere chiarite. Il lavoro infatti, è l'auspicio generale, non deve fermarsi.

“Lo scopo dello scavo, coordinato con la candidatura dell’Appia come patrimonio dell’umanità, è acquisire più informazioni possibile sull’area dove sorgeva una delle strade più importanti dell’antica Roma in un programma di interventi e iniziative per valorizzare le Terme di Caracalla e il loro contesto. Fondamentale è che la Soprintendenza continui a svolgere attività scientifica, come in questo caso collaborando con l’Università Roma 3, e utilizzando proficuamente fondi europei” ha dichiarato la soprindentende Daniela Porro.

Archeologia partecipata

Quello eseguito, poi, è stato un felice esperimento di archeologica partecipata che ha visto affiancare le attività di scavo alle visite guidate anche in corso d’opera. Migliaia di cittadini hanno potuto così restare coinvolti da quanto stava accadendo in uno dei siti più suggestivi della città, anche attraverso le relazioni settimanali pubblicate sulla piattaforma Sitar della Soprintendenza.

“L'obiettivo primario del progetto era comprendere la viabilità dell’Appia, un nodo strategico dell’antica Roma, di cui probabilmente è stata rinvenuta una traccia medioevale. Ma fin da ora – ha spiegato Riccardo Santangeli Valenzani docente di Archeologia Medievale di Roma 3 - i ritrovamenti sono da mettere in relazione con le istituzioni presenti nell’area di cui ci parlano le fonti, come la Basilica di Santa Balbina, la Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, l’antico titulus Fasciolæ e uno xenodochio, cioè un ente destinato all’accoglienza dei pellegrini, citato dalle fonti alla fine del VI secolo sulla Via Nova severiana”.