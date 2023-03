Elettrosmog: in centro storico non si ferma l'invasione degli antennoni

Una stazione radio base con vista piazza Venezia. Un’altra, anche più imponente, sulla piazza che fu teatro dell’omicidio di Giulio Cesare. Gli esempi di antennoni montati sui tetti di edifici storici, anche in pieno centro, potrebbe continuare.

Gli antennoni con vista sui monumenti

“E’ uno scempio senza precedenti, un insulto alla storia e alla memoria della Città Eterna” ha commentato Giuseppe Teodoro, già coordinatore dei comitati romani contro l’elettrosmog e vicepresidente dell’associazione Ecoland. “In via delle Botteghe Oscure, è presente da anni un invasivo coacervo di antenne sopra un edificio, a cui fa da scorcio la Quadriga di cavalli del Vittoriano.Ebbene, da pochi giorni quell’impianto è stato “arricchito” con un nuovo traliccio e nuove antenne. Spostandoci di pochi metri, in Largo Argentina, il triste spettacolo non cambia e, tra le colonne dell’Area Sacra, si scorge un altro agglomerato di ferraglia elettromagnetica” L’elenco potrebbero continuare, citando ad esempio il caso della stazione radio base di via del Tritone.

Il paesaggio modificato

Lo skyline cittadino, anche in pieno centro, continua quindi ad arricchirsi di nuove stazioni. “Non è vero le antenne 5G vanno a sostituire quelle di tecnologie più obsolete. In questo momento – ha spiegato Teodoro – si vanno semplicemente ad aggiungere” con tutte le conseguenze intuibili sul piano paesaggistico. “Viene da chiedersi – ha commentato il vicepresidente di Ecoland – se sia questo il nuovo corso a cui l’amministrazione Gualtieri s’ispira nel presentare la Capitale in vista del Giubileo”.

Il regolamento sulle stazioni radio base

A proposito di amministrazione, il Campidoglio sta lavorando alla modifica del Piano regolatore sulle stazioni radio base. Quello attualmente in vigore risale al 2015 ed era stata approvato dalla maggioranza di Ignazio Marino. In questi anni, ha limitato la diffusione delle Srb nel territorio cittadino, soprattutto quelle previste a meno di 100 metri da scuole, aree gioco, ospedali ed altri siti sensibili. Nell’estate 2022 la giunta Gualtieri aveva anche firmato una delibera per abrogare il precedente atto. Per rendere esecutivo il nuovo provvedimento, l’amministrazione cittadina, dopo aver chiesto il parere ai municipi, doveva approvare la delibera in Aula Giulio Cesare. Questo iter avrebbe finito per abrogare il regolamento del 2015 senza prima predisporne un altro. Ma il percorso non si è concluso ed anzi la giunta, lo scorso gennaio, ha predisposto un nuovo provvedimento.

Le stazioni ed il centro storico

“Il nuovo regolamento, approntato dalla giunta 2 mesi fa - ha spiegato Teodoro - rappresenta un aggiornamento del precedente, ad esempio sul tema della distanza dai siti sensibili, che non può essere prescrittiva, come previsto dal Consiglio di Stato, ma semplicemente auspicata”. Nessuno dei due regolamenti, il vecchio ed il nuovo però, pone il tema della riduzione di stazioni radio base nelle aree del centro storico. Sarebbe una limitazione alla concorrenza di cui, tuttavia, godrebbe il paesaggio. Perché andrebbe ad evitare di modificare lo skyline di una città, la Capitale, che ne ha sempre fatto un proprio vanto.