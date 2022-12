I bimbi romani addobbano l'albero di piazza Navona e scrivono a Gualtieri

Entra nel vivo il programma di eventi messo a punto dal Campidoglio per il ritorno della Festa della Befana in piazza Navona. E l’assessorato per le Politiche della Sicurezza, le Attività Produttive e le Pari Opportunità di Roma Capitale ha voluto dedicare un'iniziativa in particolare ai bambini di Roma, invitando tutte le scuole della città, che sabato 17 dicembre potranno addobbare l’albero di Natale sistemato nella piazza.

L’abete è stato donato dall’assessora all’Ambiente, e a partire dalle 15 di sabato i bambini potranno addobbarlo con i loro lavoretti, accompagnati da Babbo Natale. Avranno inoltre la possibilità di scrivere una letterina al sindaco di Roma ed esprimere ciò che vorrebbero vedere realizzato in città, per poi imbucarla nella cassetta postale rossa messa a disposizione da Poste Italiane.

“Abbiamo voluto fortemente che la Befana di piazza Navona tornasse a essere una festa per i bambini - ha detto l’assessora Lucarelli - Lo abbiamo fatto nel rispetto del decoro e con il massimo impegno per dare alla città un evento all’altezza di Roma”.

"Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta del Comune di Roma, mettendo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, una nostra cassetta postale per raccogliere le lettere dei bambini rivolte al sindaco - fanno sapere da Poste Italiane - Soprattutto in questo periodo natalizio riceviamo moltissime letterine di bambini indirizzate a Babbo Natale. Crediamo dunque nella bontà dell’iniziativa”.