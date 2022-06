Anche i ciclisti vogliono l’intervento dell’Unesco: “L’invasione delle auto deturpa la bellezza”

Per la seconda volta nel giro d’un paio di settimane il direttore del World Heritage UNESCO viene chiamato in causa per difendere il patrimonio del centro storico. Questa volta, l’appello, arriva da Salvaiciclisti. Ed il tema, viene da sé, non è quello dei tavolini e dei dehors. A deturpare il centro cittadino, dal 1980 eletto patrimonio dell’umanità, sono infatti le auto.

L'appello di Salvaiciclisti

“La situazione del centro storico di Roma è disastrosa” si legge nella lettera, trascritta in quattordici lingue e pubblicata anche come petizione online. “Il centro storico di Roma è l’area della città con il più alto tasso di persone ferite e uccise con veicoli a motore, le concentrazioni di particolato e ossidi di azoto e zolfo accelerano il decadimento degli edifici storici, le automobili invadono ogni angolo dell’area deturpando la bellezza dei luoghi” si legge nella lettera, indirizzata all’attenzione di Lazare Eloundou Assomo, il direttore generale del World Heritage Unesco.

Il centro invaso dalle auto

“Ci sono strade, penso ad esempio a via degli Zingari, dove i negozianti per difendersi dall’invadente presenza delle auto, che lì non potrebbero nemmeno parcheggiare, hanno dovuto sistemare dei vasi” ha spiegato Paolo “Rotafixa” Bellino, “stiamo anche mettendo insieme dei video per testimoniare, in maniera puntuale, quale sia la situazione delle strade, letteralmente invase dalle auto”. L’appello di Salvaiciclisti, dunque, è rivolto all’Unesco affinchè “richiami l’amministrazione della città di Roma ai suoi doveri di controllo del patrimonio mondiale di cui è custode”. E’ la seconda volta, in due settimane, che viene chiesto l’intervento dell’agenzia delle Nazioni Unite nei confronti del Campidoglio.

Secondo appello in dieci giorni

Oltre cento intellettuali avevano firmato un appello suonato come una bocciatura per Gualtieri. Veniva chiesto, anche in quel caso, di “richiamare l’amministrazione della città di Roma ai suoi doveri di controllo” finalizzato ad “un’inversione di rotta”. In quel caso ad essere messi all’indice erano i rifiuti non raccolti, le erbacce non tagliate, ma anche i tavolini e dehors fuori controllo. Nella città Italia che fa registrare il più alto numero di auto pro capite, al “World Heritage” arriva anche un’altra richiesta. “Il ripristino immediato dei valori che l’Unesco ha riconosciuto al centro storico di Roma e della possibilità di fruizione in sicurezza degli stessi per tutte le visitatrici e i visitatori - si legge nell’appello - attraverso la drastica riduzione dei veicoli a motore presenti nell’area”.