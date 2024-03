Centri di raccolta differenziata sorvegliati h24. Il municipio dice sì alla sperimentazione

Replicare il modello sperimentato dal 2022 a Borgo negli altri rioni e quartieri del municipio I. E, quindi, realizzare un’isola di raccolta per le utenze non domestiche (Und) che sia sorvegliata h24. È questa la proposta che ha messo tutti d’accordo i consiglieri dell’ente di prossimità amministrato da Lorenza Bonaccorsi.

Il tema della raccolta delle “Und, nel centro, è particolarmente avvertito. È quello infatti il territorio in cui si concentrano le maggiori attività commerciali della città, sia in termini di servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, che come strutture ricettive. Lo svuotamento dei quartieri, sempre più ad uso e consumo dei turisti, pone infatti il problema di gestire efficacemente gli scarti prodotti. E, come i comitati locali hanno più volte segnalato, le criticità sono, nella gran parte dei casi, tutt’altro che risolte. Le immagini dei sacchetti lasciati davanti gli esercizi commerciali, alla mercé di topi e gabbiani, hanno più volte fatto il giro del web. C’è però un’eccezione positiva, nel territorio, da cui poter attingere.

Il modello virtuoso sperimentato a Borgo

“Nel rione Borgo ho personalmente verificato che gli operatori conferiscono correttamente i rifiuti provenienti dalle relative attività e, per quello che ho potuto riscontrare, sono generalmente soddisfatti per l’andamento della raccolta” ha spiegato il presidente della commissione rifiuti Niccolò Camponi “certamente si tratta di un quartiere piccolo, con meno attività di somministrazione di quante ve ne siano altrove, però ritengo che si possa provare a replicare in altri territori quello che lì avviene: vale a dire realizzare un centro, sorvegliato per 23 o 24 ore, dove conferire le utenze non domestiche”.

“L’approvazione unanime di questo atto – ha confermato il vicepresidente della commissione rifiuti,il consigliere Renato Sartini – dimostra quanto di buono fatto dall’assessore municipale Stefano Marin, nell’istituire il modello adottato a Borgo. Siamo tutti convinti che sia quello l’esempio da seguire ed è per questo che, ad esempio, io ho chiesto di allargare la sperimentazione a Trionfale per risolvere le criticità di via Candia e della zona intorno alla metro Cipro”. Ma sono anche altri i quartieri che verrebbero interessati dal provvedimento, da allargare a Monti, Trastevere, Trevi, il Tridente, il Pantheon e l’Ansa barocca del Tevere.

Altre proposte per migliorare la raccolta dei rifiuti

All’amministrazione capitolina il compito di recepire la richiesta che arriva dal municipio del centro. Resta la criticità di trovare, in zone urbanisticamente già consolidate, gli spazi per realizzare i centri di raccolta per le utenze non domestiche. “Non sarà impossibile trovarli” ha commentato Camponi “ma non è l’unica cosa che intendiamo fare per migliorare la raccolta delle utenze non domestiche”. Il provvedimento approvato da tutto l’arco consiliare, prevede al primo punto di rendere “obbligatoria” l’esposizione del calendario della raccolta dei rifiuti all’interno delle attività commerciali.

“Abbiamo inoltre richiesto di incentivare all’uso delle buste trasparenti e ed in generale di inserire obbligatoriamente un meccanismo di chiusura in tutti i bidoncini. In tal modo – ha osservato Camponi – i clienti delle case vacanze non potranno più gettare i propri rifiuti nei primi bidoncini che trovano” esponendo alle sanzioni quanti, invece, si sforzano di conferire correttamente. “Sono in buona parte proposte che arrivano dall’ascolto del territorio e dal confronto con i cittadini e con la consulta del commercio” hanno spiegato i primi firmatari dell’atto. Al Campidoglio l’onere di verificarne la fattibilità.