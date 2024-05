Cassette postali degradate e poco utilizzate: nelle strade del centro si prepara l’addio

A Roma ci sono oltre 1400 “cassette d’impostazione”. Sono impiegate per spedire cartoline e lettere e sono disseminate in tutto il territorio cittadino. Ma sono troppe. Altro problema: vengono spesso vandalizzate, diventando una sorta di raccoglitore di sticker.

Costose e poco utilizzate

Rimuovere gli adesivi e tenere in condizioni decorose queste cassette postali rappresenta un costo. OItre al dover far fronte a questa spesa, Poste Italiane deve anche affrontare il tema del loro sottoutilizzo. Un problema che non è soltanto cittadino ed infatti l’azienda ha già predisposto ed avviato un piano su scala nazionale. A Roma la convivenza con queste numerose cassette è vissuta con particolare attenzione soprattutto nel municipio I.

Il decoro nel centro

Perché proprio il municipio I? Per una questione numerica innanzitutto: è lì che è concentrato il 18% delle cassette rosse. E poi, di conseguenza, perché è quello il municipio dove si deve avere maggiore attenzione al decoro visto che, gran parte del suo territorio, è considerato Patrimonio Unesco. Non è un caso che la questione sia stata affrontata, con Poste italiane, nel corso di una seduta che la presidente deella commissione bilancio, Nathalie Naim, ha dedicato all’argomento.

Come operare la razionalizzazione

La commissione è stata convocata anche perché, in municipio I, è stata protocollata una mozione a firma del consigliere democratico, che chiedeva proprio di concordare con Poste Italiane il piano di rimozione, sostituzione e riorganizzazione. Ma quante devono essere le cassette? Finora ha prevalso il criterio del rapporto numero. Ma in base al nuovo piano, reso possibile da una delibera firmata dal garante delle comunicazioni, è stato possibile ridurne il numero, in modo da mantenere una certa proporzionalità: il 98% della popolazione italiana dee avere la cassetta a non più di 3 km di distanza dalla propria abitazione. Il criterio, però, va ripensato alla luce di particolari condizioni, quali sono quelle che si presentano in un municipio dove, la presenza dei turisti, non va dimenticata. Ciò premesso è proprio dal municipio I che è partita la riorganizzazione.

Il piano di razionalizzazione prevede che, delle 600 cassette di nuova generazione, 25 siano installate a Roma. Di queste almeno la metà vanno a finire nelle strade del centro. E come sono? Le cassette “smart” sono dotato di uno schermo e di un dispositivo interno che consente di sapere se siano vuote o meno. Si tratta di un’applicazione che consentirà di eliminare i viaggi a vuoto che oggi, il sottoutilizzo di queste cassette, comporta. Meno viaggi significa anche meno traffico, aspetto tutt’altro che secondario nel centro.

Poste Italiane e Municipio I

“L’azienda ci ha confermato che nel Municipio I il piano verrà ultimato entro i primi mesi del 2025, dunque in tempo per il Giubileo potremmo avere una riorganizzazione delle cassette che porti nelle nostre strade un maggiore decoro” ha commentato il democratico Niccolò Camponi. L’interlocuzione, comunque, resta aperta ha tenuto a sottolineare l’azienda, intervenuta in commissione bilancio con tre funzionari. Perché funzioni, c’è bisogno anche del municipio e della capacità di un ente di prossimità di fornire informazioni sui luoghi dove queste cassette smart siano più utili e dove, invece, siano da rimuovere quelle di tipo tradizionale. Un percorso che, comunque, è partito: in via Merulana, in via Nazionale ed in via Arenula la versione moderna ed intelligente delle “cassette rosse” è già visibile.