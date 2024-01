Carlo e i biglietti della Lotteria Italia venduti da 40 anni in pieno centro a Roma

Con l’arrivo dell’Epifania arriva anche l’estrazione della Lotteria Italia, ormai appuntamento storico per i cittadini italiani. A Roma è possibile acquistare i biglietti da Carlo che da quarant’anni vende i tagliandi nel suo minuscolo banco a via del Corso.

I biglietti di Carlo sono ormai una tradizione con turisti e gente che va di proposito da lui a tentare la fortuna. “Ho iniziato per caso e il primo giorno avevo venduto già mille biglietti” dichiara Carlo ad Agipronews – “Quest'anno la vendita sta andando molto bene - conferma Carlo -, anche se ai tempi d'oro le cose erano diverse: non solo le lettere con cui comincia il codice andavano dalla A alla Z, si era addirittura costretti a ricominciare da capo, raddoppiando la lettera”.

Le grandi vendite di Carlo vanno di pari passo con i numeri che segnalano come la Fortuna si fermi spesso e volentieri nella Capitale. Stando ai dati delle ultime due edizioni della Lotteria Italia, Roma ha vinto ben quattro (più una in Provincia). Due festeggiamenti, fra cui il primo premio da 5 milioni del 2021 e un milione mezzo dello scorso anno (vincitore mai presentato, ndr), sono arrivati in zona Mazzini. Il quartiere aspetta il tris. “Ho finito i biglietti già prima di Capodanno” - racconta Roberto D’Itri, titolare dell’edicola di piazza Giovine Italia che ha venduto il biglietto vincente da di 1,5 milioni di euro dello scorso anno. “Qui due anni fa sono stati vinti cinque milioni - spiegano -, e l’effetto si è visto soprattutto sulle vendite dell’anno scorso, mentre in questa edizione sono state stabili” è il commento di Giulio Pasquetti della tabaccheria a due passi da piazza Mazzini.