Mancanza di personale negli uffici del Municipio: "Situazione inconcepibile"

Per il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e la consigliera M5S del Municipio I Federica Festa il Municipio del centro storico di Roma è in difficoltà. Il motivo è legato alla carenza di personale negli uffici che rallenta in maniera netti i lavori in via Petroselli.

In una nota congiunta è arrivato l'attacco all'amministrazione del centro storico della Capitale "uno dei territori più importanti della città che non riesce a lavorare". Ecco il testo integrale della nota: "Quanto si sta verificando nel Municipio I ha dell'incredibile. Uno dei territori più importanti della città, centro nevralgico della Capitale e sede del Centro storico, non riesce ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali a causa della legittima assenza di tre dipendenti. Risultato: una seduta del consiglio municipale già saltata e un forte rallentamento dei lavori delle commissioni consiliari, con evidente pregiudizio nei confronti di un intero Municipio e di tutte le attività da svolgere nell'interesse dei cittadini che vi abitano".

Secondo De Santis e Festa i disagi sono dovuti alla gravissima carenza organizzativa e di personale. Problemi che loro hanno denunciato ma, sempre secondo la loro tesi, non sembrerebbe interessare sindaco Gualtieri e la presidente Bonaccorsi.

"Dal canto nostro"- si chiude la nota - "esprimiamo la massima solidarietà all'ufficio che supporta il Consiglio municipale per le difficili e inadeguate condizioni in cui è costretto da tempo a operare per colpa di un'Amministrazione sorda e indifferente a qualsiasi problema di natura organizzativa"