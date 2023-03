Piazza di Spagna, le caditoie piene di bottiglie di plastica

“Preparate i gommoni”. Ogni volta che si verificano precipitazioni di una certa intensità, gli abitanti di Roma sono consapevoli di quello a cui andranno incontro: strade allagate e disagi enormi. Da sempre, gli amministratori che si sono succeduti alla guida della Capitale sono stati accusati dai romani di non riuscire a fare la manutenzione delle caditoie che, in teoria, dovrebbero garantire il deflusso delle acque piovane. Gli stessi romani, però, dovrebbero farsi un esame di coscienza, specialmente dopo quello che è stato ritrovato a Piazza di Spagna e dintorni.

Caditoie ostruite

Si è conclusa la manutenzione delle caditoie di piazza di Spagna ad opera del dipartimento Csimu di Roma Capitale e non sono mancate le sorprese. Gli interventi hanno riguardato gli scarichi intorno alla scalinata che porta a Trinità dei Monti e lungo il perimetro della Fontana della Barcaccia. L’operazione è stata particolarmente impegnativa a causa dell’altissimo numero di bottiglie di plastica e di spazzatura rinvenuta nei tombini che impedivano il corretto funzionamento dei canali di scolo delle acque piovane.

“Bottiglie e spazzatura nelle caditoie sono un ritrovamento gravissimo – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Ornella Segnalini - non solo perché compromettono la funzionalità dei canali di scolo, ma anche per una questione di igiene, decoro e civiltà. Oltre ai lavori di pulizia di Ama, il nostro dipartimento ogni giorno interviene su tutta la città per la manutenzione delle caditoie, ma quello che è stato trovato ai piedi della scalinata e della Barcaccia va ben al di là di una normale pulizia. Il nostro lavoro – conclude Segnalini - prosegue per una corretta e continua manutenzione della città”.

Marciapiedi

Il dipartimento dell’assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale sta intervenendo anche su alcune tratte di marciapiedi di via del Corso, ripristinando il lastricato, danneggiato da sosta impropria. La cosa paradossale, però, è che ogni giorno decine di automobili e furgoni salgono sui marciapiedi anche di via della Fontanella Borghese, via dei Condotti e di altre strade del centro. Il tutto avviene nonostante ci siano dalle tre alle sei automobili, con relativo equipaggio, della polizia locale di Roma Capitale in presidio fisso a piazza di Spagna, specialmente per controllare che nessuno si sieda sulla scalinata che porta a Trinità dei Monti. Una sosta selvaggia che si verifica sotto gli occhi di tutti, anche di chi potrebbe (e dovrebbe) intervenire. Infine, si stanno concludendo anche interventi su due voragini, una in via del Corso e una in via dei Condotti. La conclusione delle lavorazioni sui marciapiedi, fatte salve le avverse condizioni meteo, si concluderà entro la prima settimana di aprile.