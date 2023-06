La Roma del Giubileo tra abbandono e senza dimora. Che fine ha fatto il ritrovo dei vip a due passi da piazza Navona

Il 4 giugno 2019 l'ex sindaca Virginia Raggi annunciava di essersi ripresa lo storico palazzetto che fino a poco prima ospitava l'Hostaria dell'Orso e la discoteca Cabala, tra via dell'Orso e via dei Soldati in pieno centro. Il debito con il Comune di chi gestiva le attività era arrivato a 1 milione e mezzo di euro e così l'amministrazione mise i sigilli. Oggi, a distanza di 4 anni, quegli spazi sono rimasti inutilizzati proprio di fronte qualcuno ci si è accampato.

Accampamento sotto al lungotevere dove prima c'era la Cabala

Mobili, tappeti, masserizie di vario genere fanno bella mostra sulla scaletta in pietra che conduce all'ingresso e che fino a pochi anni fa apriva le porte a due dei locali più "in" della Città Eterna. Personaggi famosi e amanti della "dolce vita" romana frequentavano ogni fine settimana sia il ristorante, sia la discoteca che per decenni ha ospitato le notti più esclusive. Tutto, però, senza pagare l'affitto al proprietario: cioè il Campidoglio.

La denuncia della Lega in Comune

Adesso che il palazzetto del XV secolo è sfitto, però, il piazzale antistante è alla mercé di chiunque. E qualcuno, a quanto pare, ha pensato di utilizzare la scaletta come rifugio. O al minimo come deposito di beni all'aria aperta. Le segnalazioni di qualche cittadino sono arrivate in assemblea capitolina e così il leghista Fabrizio Santori ha scritto al I municipio chiedendo un intervento: "Il suggestivo percorso vicino al Tevere - spiega - è ridotto da tempo ad un accampamento immerso nel degrado, tra divani, sedie, letti, tavoli. La presidente del municipio latita. Commercianti e residenti hanno segnalato da tempo questa situazione, scrivendo anche alla polizia locale e ai servizi sociali, ma non è successo niente".

I servizi sociali sono informati

Il capogruppo del partito di Salvini in assemblea capitolina, l'8 giugno ha scritto al direttore della direzione socio-educativa del I municipio Marco Biasucci e al comandante del Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, Stefano Napoli, segnalando la presenza di una persona senza fissa dimora. Il giorno dopo i servizi sociali municipali hanno allertato la sala operativa sociale comunale, chiedendo di intervenire. "Roma, il centro storico dall'Esquilino al Vaticano, è ormai ridotta ad un bivacco di senzatetto, sbandati, irregolari e delinquenti dal centro fino al Tevere e anche oltre - denuncia Santori - . In via dell'Orso, simbolo del degrado, sul selciato sono appoggiati mobili, frigoriferi, stendini, ciarpame vario, stracci, coperte e valigie, emblema della rovina in cui sprofonda l'intera Capitale e senza che il Pd alla guida del Campidoglio riesca a proporre interventi seri e risolutivi".