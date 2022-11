INTERVISTA | Il primo anno di Lorenza Bonaccorsi: "Il voto per il mio impegno è 9"

Lorenza Bonaccorsi è l'unica presidente di municipio la cui candidatura non sia passata per le primarie di coalizione. Battuto Lorenzo Maria Santonocito al ballottaggio, è diventata presidente di un territorio storicamente amministrato dal centro sinistra e che rappresenta, inevitabilmente, la vetrina di Roma.

Bonaccorsi, ci indica tre risultati raggiunti in questo primo anno che la rendono particolarmente soddisfatta?

Il piano del ritiro dei rifiuti ingombranti nelle scuole e la rimozione dei chioschi e delle edicole pericolanti e degradate. I punti verdi e quelli blu che hanno permesso di accompagnare le persone anziane al mare e in piscina. L’avvio dei lavori di restauro del colonnato di piazza Vittorio”.

Al di là delle strade scolastiche, come quella di via Puglie, il suo territorio è interessato da diverse proposte di pedonalizzazioni. Penso a via Cernaia ed a via Volturno. Lei è favorevole a rendere pedonali queste strade e quale ritiene sia più fattibile tra quelle proposte?

L’esempio della scelta e del lavoro fatto per via Puglie deve diventare un modello su come progettare in futuro le strade scolastiche. E’ necessario continuare a lavorare sulle pedonalizzazioni e su un piano articolato e integrato del traffico punti alla sostenibilità.

La quantità di dehors e tavolini, durante la pandemia, è lievitata a Roma. Un fenomeno che riguarda soprattutto il suo territorio. Cosa avete fatto in quest’anno e cosa farete nei prossimi per contrastare questa proliferazione?

E’ indubbio che con la crisi pandemica la presenza dei dehors e dei tavolini è lievitata in tutto il territorio del Primo Municipio. Sono partite da mesi delle task force dei Vigili urbani per verificare e rimuovere le irregolarità. Avremmo bisogno di una normativa più efficace e più chiara che permetta maggiore rapidità.

C’è un obiettivo, di lungo termine, che vuole provare a realizzare entro la fine del mandato?

Vorrei vedere un centro storico di Roma più verde, più a misura di cittadine e bambini, più decoroso, in cui viva un progetto di sostenibilità integrata. Un grande obiettivo è poi quello di realizzare il recupero e la trasformazione urbana dell’area dell’ex mattatoio di Testaccio. Sogno, poi, di avere a disposizione della città un’azienda di pulizia e raccolta dei rifiuti che sia efficiente, rapida ed efficace.

Molti municipi lamentano l’assenza di personale. Sappiamo che è un problema anche del suo. Nell’ottica di migliorare la gestione del territorio, di quante risorse umane, orientativamente, necessita il suo municipio?

Il primo municipio ha bisogno di avere quanto prima 50 risorse fresche e nuove e poi un vero decentramento amministrativo verso i Municipi.

Bonaccorsi, per questo primo anno di amministrazione, che giudizio si dà?

I voti li danni i cittadini su quello che percepiscono e conta solo quello, detto questo approfitto di questa intervista per ringraziare innanzitutto il Consiglio e la Giunta Municipale, poi tutti i comitati e le associazione presenti e vive nel centro storico per tutte le idee e lo stimolo quotidiano. Quando si lavora e si fa buona amministrazione i risultati ci mettono anni per vedersi. L’unico voto che penso di darmi è quello per il mio impegno: continuo, h24, sette giorni su sette. Per questo ritengo che il voto sia il 9.