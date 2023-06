Lazio penultima regione per donatori di sangue, in Piazza del Campidoglio l'evento di promozione della pratica

Mercoledì 14 giugno dalle ore 07:30 alle 10:00 in occasione della Giornata Mondiale del donatore di Sangue a piazza del Campidoglio è stata allestita una postazione per consentire di donare il sangue e di ricevere informazioni su questa tematica.

L’evento di promozione, che si svolge grazie alla collaborazione di Avis e i suoi volontari, si deve ai numeri in cala di donatori nel Lazio (la regione è al penultimo posto delle regioni italiane per numero di donatori) e quindi si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’utilità di questa pratica, soprattutto i più giovani proprio come sottolinea il sindaco Gualtieri. “Molti dipendenti capitolini sono donatori costanti, ma mi rivolgo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, soprattutto ai più giovani, affinché questo appuntamento di un giorno diventi una consuetudine, un gesto di solidarietà e di partecipazione attiva alla costruzione di un bene comune” dichiara il primo cittadino. Per sottolineare il valore collettivo della donazione, l’iniziativa è stata rivolta ai consiglieri dell’Assemblea capitolina e ai collaboratori degli staff.

Si aggiunge al messaggio di generosità dell’evento e alla buona pratica anche la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli: “Donare il sangue è un gesto di grande generosità. È importante quindi lanciare un messaggio chiaro e consapevole sul valore della donazione, un’azione semplice ma fondamentale per aiutare il prossimo e per salvare la vita a tantissime persone”.