Inaugurata una nuova area giochi al parco della Resistenza

Martedì 11 luglio è stata aperta al pubblico la nuova area ludica al parco della Resistenza, adiacente a quella preesistente e non agibile, portando così a quota 75 le aree gioco rinnovate o ristrutturate dall'amministrazione comunale in tutta la Capitale.

Nella nuova area sono state installate due altalene di cui una a nido e una rete di arrampicata, oltre ad una casetta con scivolo, un dondolo a molla e un gioco a forma di mini lumaca per i bambini più piccoli. In tutta la zona è stata posata una pavimentazione antitrauma e posizionate nuove panchine. I lavori sono stati progettati e realizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale e si è svolto sotto la supervisione di un archeologo per la fase di scavi come prescritto dalla Soprintendenza di Stato, trattandosi di un Parco sottoposto a vincoli paesaggistico-archeologici.

Orgogliosa del lavoro Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma che dichiara: "Abbiamo aperto alla cittadinanza una bella area ludica completamente nuova in un parco molto frequentato del centro storico, così come fortemente richiesto dai residenti del quartiere. Prosegue il nostro lavoro per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive, delle quali c’è una domanda sempre più forte”.